Mourinho via a fine stagione: "Sta facendo come con l'Inter"

Mourinho via a fine stagione: l’annuncio su TVPLAY scuote la Roma: “Sta facendo come quando era all’Inter”

Del futuro di Mourinho si sta parlando e anche molto nell’ultimo periodo. E anche il tecnico ha deciso di rispondere alle domande su quello che potrebbe essere il suo percorso alla fine di questa stagione. Anche nella conferenza stampa di oggi ne ha parlato lo Special One, commentando le parole di ieri del Ceo giallorosso Berardi.

A rendere il quadro ancora meno chiaro ci ha pensato anche il giornalista Fabio Santini, che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Questo il suo pensiero. “Credo che Mourinho lasci la Roma alla fine della stagione e ci sia anche un modo di fare da entrambe le parti che fa capire che questo può realmente succedere”. Santini poi sottolinea come il comportamento dello Special One sia simile a quello che lo stesso tecnico aveva nell’ultimo anno di Inter: “Lui sta rilasciando dichiarazioni così come quando se ne è andato dall’Inter, da marzo parlava di addio nei confronti di Moratti, ma anche in base a quello che è successo al Chelsea”.

Mourinho via a fine stagione e si porta Dybala e Smalling

Legato al futuro di Mou c’è sicuramente anche quello di Dybala. E pure quello di Smalling a quanto pare. Se il primo ha un contratto dove c’è una clausola, il secondo invece è in scadenza e ancora davanti all’offerta della Roma non ha deciso che cosa fare. “Non sembra che Tiago Pinto sia molto intenzionato a trattenerlo e, nella squadra in cui andrà, vorrebbe portarsi Dybala e Smalling. Dybala all’Inter? Se Mou andrà in nerazzurro, ma è molto difficile.

Insomma, sono sicuramente parole forti che possono lasciare il segno. Parole che comunque sono relative a un’opinione e non a fatti certi. Di certo al momento c’è solamente una cosa. Che domani la Roma gioca contro il Salisburgo e dovrà cercare in tutti i modi di staccare il pass per gli ottavi di Europa League.