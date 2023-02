Roma-Salisburgo, tripla buona notizia per Mou: occhio al dettaglio – FOTO

Roma-Salisburgo, giallorossi in campo per la rifinitura in vista della sfida contro gli austriaci. Il dettaglio che non è passato inosservato.

Archiviato il meritato successo ottenuto contro l’Hellas Verona, per la Roma di José Mourinho è già tempo di dentro o fuori. Il confronto con il Salisburgo, nella gara valida per il ritorno dei play off di Europa League, assume una portata di nevralgica importanza.

I giallorossi non vogliono gettare alle ortiche la possibilità di strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Servirà però una gara assolutamente perfetta, sotto tutti i punti di vista. Intanto José Mourinho può sorridere. In occasione dell’allenamento di rifinitura a Trigoria, infatti, sono scesi in campo anche Dybala (che ha dunque smaltito l’affaticamento muscolare che si portava dietro), Pellegrini ed Abraham. L’attaccante inglese, che contro l’Hellas Verona è stato costretto a chiedere il cambio, si è presentato provvisto di un’evidente maschera protettiva. Buone nuove per lo “Special One”, dunque, che in occasione di una delle gare più importanti della stagione avrà bisogno soprattutto dei suoi calciatori più tecnici, in grado di spostare gli equilibri da un momento all’altro con le loro giocate.