Stadio della Roma: “Si fa a questa condizione”

Stadio della Roma, ecco le parole di Bonessio che è intervenuto in diretta. “Si fa a questa condizione”

E’ stata una giornata particolare per il futuro dello Stadio della Roma. Con una commissione congiunta convocata all’ingresso di quello che è il cantiere. E poi, durante la diretta Twitch di calciomercato.it in Onda su TVPLAY ha anche parlato Nando Bonessio, presidente della commissione Sport di Roma che ha fatto un punto sulla situazione.

“Abbiamo proceduto a un primo dibattito pubblico, con cittadini che hanno potuto lasciare a verbale le loro parole, poi abbiamo portato avanti il sopralluogo. Questo è un cantiere gestito da un’azienda privata con un direttore dei lavori, un responsabile della sicurezza, ci sono quindi state date delle indicazioni. Alla fine di questo sopralluogo dei singoli consiglieri è stato prodotto un report ai cittadini presenti con l’impegno di portare avanti il confronto”. Qualcuno questo stadio non lo vuole, nonostante fino al momento le cose, dentro al Comune, siano filate lisce.

Stadio della Roma, le parole di Bonessio

“Le date e i tempi di scadenza sono ordinatori e non perentori, si può chiedere una deroga per l’espressione del parere, che non è vincolante in aula, l’Assemblea Capitolina, ovvero il consiglio comunale, è comunque sovrana della decisione ultima”. Questa la conferma di Bonessio, che poi ha anche continuato spiegando altre cose.

“Io stesso con questa visita del cantiere mi sto facendo un’idea, sto verificando se tutti gli atti che ho potuto leggere portano poi la realtà effettiva del posto. In parte sì e in parte no dalle verifiche. Mi è stato segnalato che ci sono presenze residenziali di decenni, del periodo della seconda guerra mondiale , andremo a verificare se sono state espropriate, se si possono salvaguardare, che procedure ci sono in corso”. In poche parole il progetto procede, spedito anche.

“Noi abbiamo potuto verificare quella che in questo momento è la viabilità da urbanizzazione che sta realizzando la ditta incaricata, chiaramente c’è una corsia, una complanare, dedicata all’ingresso e uscita dell’ospedale, sicuramente in previsione dello stadio questa corsia preferenziale andrebbe allungata poiché è un servizio che sul territorio va garantito in qualunque caso”.