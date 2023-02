Calciomercato Roma, asso fantasia: poker diabolico al tavolo

Calciomercato Roma, la concorrenza è spietata: dall’Inghilterra trapelano ulteriori novità su uno dei profili accostati ai giallorossi.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Salisburgo. Match chiave per la stagione dei giallorossi che vogliono ritagliarsi un posto al sole agli ottavi di Europa League. 90 minuti importanti, che assumono ancor più valore se inseriti nel contesto della stagione dei capitolini. In questo primo scorcio di 2023, infatti, Mourinho ha ricevuto risposte importanti dalla sua squadra, dalla quale però si aspetta il definitivo salto di qualità.

Archiviata la fondamentale vittoria contro l’Hellas Verona, maturata anche grazie alla spinta propulsiva sugli esterni, la Roma dunque ha spostato il focus sull’impegno in Europa League. Considerati gli introiti derivanti dal possibile passaggio del turno, poi, l’esito del match con il Salisburgo potrebbe avere conseguenze tangibili anche in chiave calciomercato. Pinto, infatti, sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare quei settori del campo che fin qui hanno evidenziato delle lacune. Sotto questo punto di vista, particolare attenzione verrà prestata alla corsia destra.

Calciomercato Roma, Fresneda fa impazzire mezza Europa: la situazione

Un profilo accostato con una certa insistenza alla Roma è quello di Ivan Fresneda. Il terzino destro spagnolo classe ‘2004 – che non è partito titolare nelle ultime quattro apparizioni stagionali del Real Valladolid – sta calamitando le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Legato al club iberico da una clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di euro, Fresneda ha diversi estimatori in Serie A e non solo. La Roma e la Juventus hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione ma la concorrenza è molto folta.

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, infatti, Fresneda piace e non poco anche all’Arsenal, al Borussia Dortmund e al Newcastle. Questi tre club, assieme alla Juventus, sarebbero i candidati più autorevoli a mettere le mani sul terzino destro spagnolo. Ricordiamo che i Gunners erano vicini a mettere le mani su Fresneda già in estate: gli assalti dei londinesi, però, non hanno sortito effetto nei mesi scorsi, con Arteta che però starebbe continuando a monitorare la crescita di un calciatore che ha tutti i requisiti per spiccare il grande salto.