Calciomercato Roma, Premier all’assalto per il colpo a zero

Calciomercato, mezza Europa sul colpo a parametro zero. Un elemento che interessa così come vi abbiamo riportato anche alla Roma

Una delle più ghiotte occasioni di mercato per la prossima estate. Uno di quelli che si possono muovere a parametro zero. E così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane ci potrebbe essere anche la Roma assai interessata al suo profilo, soprattutto perché sulla corsia mancina Tiago Pinto qualche innesto lo dovrà fare.

Il nome è quello di Grimaldo del Benfica, esterno spagnolo che Rui Costa, direttore sportivo dei lusitani, ha capito che perderà alla fine della stagione senza ricevere nemmeno un euro in cambio. Lui le proposte le ha fatte ma per il momento sono state rispedite tutte al mittente. Una situazione, questa, ormai chiara a tutti. E l’affare è bello importante, come detto, tanto importante che anche la Roma ci starebbe pensando.

Calciomercato Roma, la Premier all’assalto

Bene, un colpo così non interessa solamente in Italia. Infatti su Grimaldo c’è da segnalare l’interesse anche di Juventus, Milan, Napoli e Inter. Ma sono quelli che arrivano dalla Premier League, secondo quanto riportato da FootballInsider, che mettono paura alle squadre della Serie A. Perché la potenza economica del campionato inglese non è minimamente paragonabile a quella delle nostre.

Arsenal e Newcastle, ad esempio, sono quelle maggiormente interessate al terzino sinistro spagnolo. Ma anche il Borussia in Bundesliga ci potrebbe fare più di un pensiero. In tutto questo c’è anche la Roma di Pinto, che con una qualificazione alla prossima Champions – il giocatore vuole giocare la manifestazione – potrebbe anche entrare in corsa in maniera prepotente. Vedremo.