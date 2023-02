Calciomercato Roma, gol dalla difesa: Ancelotti mette la freccia

L’allenatore del Real Madrid ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma in vista del prossimo calciomercato estivo

Mancano pochi giri di orologio alla partita della Roma, che dopo una settimana torna a giocare in Europa League contro il RedBull Salisburgo. I giallorossi devono vincere con due gol di scarto se vogliono passare il turno e sono obbligati a una grande prestazione per fare fuori gli austriaci. Okafor e compagni arrivano nella Capitale forti del vantaggio nella gara di andata che gli permette di stare più tranquilli.

Mentre José Mourinho sta preparando la partita, cercando di recuperare il prima possibile Dybala e Abraham, che sono in dubbio. A Trigoria c’è già chi pensa al calciomercato estivo. Quello invernale si è chiuso da circa tre settimane, ma le trattative non dormono mai. È per questo che Tiago Pinto è ritornato a scandagliare il terreno per dare alla rosa dello Special One i migliori giocatori che chiede. Il tutto sempre nel rispetto del Fair Play Finanziario.

I paletti imposti dalla Uefa, infatti, non permettono alla Roma di fare spese folli. Il settlement agreement, infatti, è stato concordato per non incorrere in ulteriori penalizzazioni, ma già a gennaio la società ha dovuto viaggiare con il freno a mano tirato.

Calciomercato Roma, il Real Madrid punta Grimaldo

Ora per l’estate ci sono diversi profili nel mirino e uno di questi è quello di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica, che si libera a giungo a parametro zero. Il suo profilo ha attirato l’attenzione di molti club e la concorrenza sarà spietata.

Come riporta Mundo Deportivo, sulle tracce del classe 1995 c’è anche il Real Madrid, che ha intenzione di Ferland Mendy e Ferran Garcia, con il primo che sta giocando al di sotto delle aspettative. Per questo, Ancelotti ha messo nel mirino il terzino del Benfica, soprattutto per il suo peso offensivo, In 38 partite giocate in questa stagione, Grimaldo ha segnato 5 gol e forntio 8 assist. Un bottino importante per un difensore, che ha sulle sue tracce un gran numero di squadre, compresa la Roma.