Calciomercato Roma, futuro Mourinho: i Friedkin non l’hanno ancora fatto

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho continua a tenere banco: le ultime sulla situazione legata al lusitano.

L’appuntamento in Europa League contro il Salisburgo può rappresentare un vero e proprio turning point per la stagione della Roma. I giallorossi, che in questo primo scorcio di 2023 hanno messo in evidenza dei progressi importanti sotto tutti i punti di vista, vogliono ritagliarsi un ruolo importante anche in campo europeo.

A tenere banco in queste settimane, però, è la permanenza di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il tecnico lusitano nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida con gli austriaci ha preferito dribblare le domande sul suo futuro. Legato ai giallorossi da un contratto per un’altra stagione e mezzo, lo “Special One” è considerato dalla Roma il faro attorno al quale far ruotare il proprio progetto tecnico. Tuttavia nel corso delle ultime settimane si sono intensificati i rumours che vorrebbero il portoghese lontano dalla Capitale.

Calciomercato Roma, nessun incontro in programma tra Mourinho e i Friedkin

Alla luce del periodo tutt’altro che esaltante attraversato dal Chelsea, infatti, c’è chi giura che i Blues potrebbero prendere in estrema considerazione il Mourinho-back. Il lusitano, poi, sarebbe uno dei tanti profili vagliati dal Psg per sostituire Galtier, la cui permanenza all’ombra della Tour Eiffel è tutt’altro che scontata. Già qualche mese fa il Portogallo aveva provato a far saltare il banco con un’offerta intrigante che però Mou ha preferito rispedire al mittente.

La sensazione è che un confronto tra la proprietà e Mourinho possa concretizzarsi nel corso dei prossimi mesi. Secondo quanto riferito da Augusto Ciardi, però, al momento il tecnico portoghese e i Friedkin non si sarebbero ancora incontrati e ora come ora non ci sarebbe alcun appuntamento in programma. Il focus di tutto l’ambiente è indirizzato al proseguo di una stagione che Dybala e compagni vogliono chiudere al meglio. Nessun incontro in agenda dunque sul fronte Mou almeno per adesso.