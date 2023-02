Conte: “Un giorno allenerò la Roma”, ora ci puoi scommettere

Conte, nel 2019 il tecnico salentino diceva così: “Un giorno allenerò la Roma”. Adesso c’è anche la quota

Il futuro di Mourinho è tutto da scrivere. Il futuro dello Special One, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, è ancora incerto. E più passa il tempo e più diventa difficile decifrare quello che potrebbe succedere. Insomma, vedremo nei prossimi mesi quello che succederà. Ma intanto un indiziato per la panchina della Roma c’è. Eccome.

Sì, perché secondo i bookmaker, in questo caso quelli della Sisal, un ritorno di Antonio Conte in Italia appare possibile. E alle spalle della Juventus, che potrebbe allontanare Allegri per riprendere il salentino in quella che sarebbe una staffetta che al contrario già si è vista, c’è appunto la Roma.

Conte, la quota parla chiaro

“Oggi non ci sono le condizioni ma un giorno allenerò la Roma”: questo diceva Conte nel 2019. Che adesso così come i tabloid inglesi hanno svelato in più di un’occasione, ha veramente nostalgia dell’Italia. Una nostalgia che lo potrebbe anche far rinunciare ai milioni di euro, che sono tanti, che gli Spurs hanno messo sul piatto per il rinnovo, per tornare nel suo Paese. Adesso, come sappiamo, Conte è in convalescenza dopo l’operazione subita nelle scorse settimane. E questo suo prolungarsi a Torino potrebbe, magari, togliergli gli ultimi dubbi.

Ma torniamo alle quote. Dicevamo: sì, c’è la Juventus davanti a tutti e alle spalle dei bianconeri c’è subito la Roma. Il ritorno a Torino è dato a 6 volte la posta, un approdo in giallorosso invece è dato 9 volte la posta. In quota c’è anche il Milan, con Pioli comunque che una riconferma se la potrebbe in ogni caso guadagnare visto quello che è stato il cammino dello scorso anno: infatti un possibile avvicendamento in panchina è dato a 12 volte la posta in questo caso. Subito dopo la Juve, insomma, spazio alla Roma. Per quello che potrebbe essere un tecnico importante, com’è giusto che sia, sulla panchina dei giallorossi.