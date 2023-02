Formazioni ufficiali Roma-Salisburgo: la decisione su Dybala e Abraham

Formazioni ufficiali Roma-Salisburgo, ecco le scelte di Mourinho: ecco la decisione su Dybala, Abraham e Pellegrini

Mourinho ha deciso. La Roma, che tra poco scende in campo all’Olimpico contro il Salisburgo in una partita che i giallorossi sono costretti a vincere per andare, almeno e dopo la sconfitta di giovedì scorso in Austria, ai supplementari. Una Roma che quindi ha un solo risultato a disposizione e non staremo qui a sottolineare quale.

Bene, come detto Mourinho ha deciso. E c’era curiosità per capire quale sarebbe stata la decisione dello Special One su Dybala, Abraham e Pellegrini, i tre che erano in dubbio fino a ieri per via di problemi fisici di vario genere che li hanno costretti a saltare la sfida di domenica scorsa contro il Verona. Ovviamente non per il centravanti inglese, che è uscito per un problema all’occhio e che ieri si è allenato con una maschera. Insomma, Mourinho ha deciso.

Formazioni ufficiali Roma-Salisburgo

Ecco la formazione ufficiale della Roma, quella che lo Special One ha deciso di mandare in campo dal primo minuto. Ed ecco la scelta ufficiale su Dybala, Abraham e Pellegrini. Il primo gioca, così come anche il capitano, mentre in attacco c’è Belotti. Per il resto confermate tutte le scelte di Mou, con Matic e Cristante in mezzo al campo mentre Zalewsky giocherà a destra con Spinazzola a sinistra. Dietro invece tutto come prima.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewsky, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

SALISBURGO (4-4-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna, Seiwald, Kjaergaard; Adamu, Okafor.