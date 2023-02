Roma, sorteggio Europa League: ufficiale, le avversarie per gli ottavi

Roma-Salisburgo, ecco le possibili avversarie degli uomini di Mourinho dopo l’imposizione sulla compagine austriaca.

Si è da poco conclusa la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, affrontata con serietà e compattezza dai giallorossi, attesi da una prestazione che doveva portare loro a ribaltare lo svantaggio di uno a zero maturato beffardamente nei primi novanta minuti. Già in trasferta, in realtà, la compagine giallorossa aveva palesato una grande voglia di far bene e centrare la qualificazione, macchiandosi però per poca precisione sotto porta e una disattenzione nei minuti finali che aveva generato non poche preoccupazioni.

Come dicevamo, però, la Roma ha approcciato agli odierni novanta minuti con grande attenzione e volontà di far bene, facendosi trascinare da uno stadio meraviglioso come sempre e che ha permesso di registrare nel corso della stagione un afflusso complessivo di circa un milione di tifosi. L’attendance per i sedicesimi ha infatti toccato quota 62.593, corrispondente pressoché al numero di persone che hanno guidato Mourinho e i suoi uomini verso una vittoria cercata e importantissima.

Roma, il Salisburgo adesso è un ricordo: le possibili avversarie per gli ottavi di Europa League

Vietato, adesso, cullarsi sugli allori, soprattutto alla luce dei tanti impegni che attendono i giallorossi nelle prossime settimane in campo nazionale. Già domenica bisognerà essere bravi a seguire la scia delle altre big per restare nella zona Champions, prima di continuare poi un cammino in Europa League che rappresenta un percorso importante e tutt’altro che snobbabile per un mister come Mourinho e una squadra reduce dalla vittoria in Conference League.

Nel pieno rispetto del monito di José, bisognerà continuare a ragionare step by step, pensando adesso alla Serie A e, poi, alla prossima coppia di gare europee valevoli gli ottavi di finale. Il responso arriverà domani alle 12 dall’urna di Nyon, dalla quale potrebbero uscire i seguenti nomi.

Arsenal (Inghilterra)

Betis (Spagna)

Fenerbahce (Turchia)

Ferencvaros (Ungheria)

Feyenoord (Olanda)

Friburgo (Germania)

Real Sociedad (Spagna)

Union Saint-Gilloise (Belgio