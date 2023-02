Voti Roma-Salisburgo: Dybala-Belotti show, Spinazzola vola

Voti Roma-Salisburgo, i voti assegnati agli uomini di Mourinho dopo il passaggio del turno in Europa League.

Si è da pochissimo conclusa la gara contro gli austriaci, presentante certamente non poche difficoltà e contraddistinta preliminarmente da diverse asperità e dubbi circa la condizione fisica di diverse pedine giallorosse. Basti pensare alle condizioni di Pellegrini e Dybala, ambedue assenti nella partita di domenica scorsa contro il Verona ma entrambi schierati dal primo minuto da José.

Quest’ultimo aveva alla fine sciolto i dubbi di formazione decidendo di far giocare il 7 e il 21, schierati alle spalle di un Belotti apparso in fiducia nell’ultima gara e preferito al ‘mascherato’ Tammy Abraham, non al meglio delle proprie potenzialità dopo la maschera protettiva adagiatagli sul volto per l’infortunio rimediato nei primissimi minuti di gioco contro l’Hellas Verona.

Roma-Salisburgo, Belotti e Dybala fanno volare i giallorossi: Spinazzola super

Come evidenziato anche all’andata, la compagine austriaca rappresentava un banco di prova tutt’altro che snobbabile ed era giunta su l prato dell’Olimpico con il vantaggio minimo ma comunque importante di un gol, arrivato al termine di una gara a tratti dominata da Belotti e colleghi ma chiosata da un beffardo gol su una disattenzione finale in area di rigore.

Importante e veemente la mentalità palesata da Spinazzola e colleghi, soprattutto nei primi quarantacinque minuti, contraddistinti da una palese volontà degli uomini di Mourinho di aggredire la partita e cercare di indirizzare la partita sui giusti binari. Ad aprire le marcature è stato Andrea Belotti, la cui rete è stata seguita dal gran raddoppio di sinistro con Paulo, sempre su assist di un Leonardo Spinazzola versione deluxe.

Buona anche la seconda frazione di gara, contraddistinta dall’ennesima buona risposta di Wijnaldum nonché dalla disponibilità di un generosissimo Tammy Abraham. Come riconosciuto dallo stesso Mourinho, la squadra è stata capace di tenere botta anche nei minuti finali, i di fronte alle timorose ma mai troppo preoccupanti offensive avversarie. Pesa certamente sia sul voto che sulla prossima gara l’ammonizione rimediata da Roger Ibanez nei minuti iniziali di gara e che impedirà al brasiliano di essere disponibile per la pima gara degli ottavi di finale.

Seppur poco gradita dal pubblico, la gestione dell’arbitro Vincic è stata comunque nel complesso corretta e squisitamente europea, con una tendenza al lasciar correre gran parte delle volte.

Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Zalewsky 6, Matic 6.5, Cristante 6, Spinazzola 7; Dybala 7.5, Pellegrini 6.5; Belotti 7.5.

Buone anche le risposte dei subentranti: Karsdorp 6; Wijnaldum 6.5, mentre troppo pochi i minuti concessi ad Abraham ed El Shaarawy per ponderare una vera e propria votazione. Giusto riconoscere comunque ad entrambi disponibilità e solito grande aiuto.