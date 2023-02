Roma-Salisburgo, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Roma-Salisburgo, stasera i giallorossi tornano in campo per il ritorno degli spareggi di Europa League. La probabile formazione giallorossa e dove vedere la partita

Davanti all’ennesimo Olimpico tutto esaurito la Roma di Mourinho è chiamata all’impresa. Quella di ribaltare il Salisburgo che giovedì scorso ha vinto uno a zero e che per questo ovviamente parte leggermente con i favori del pronostico. I giallorossi comunque hanno le possibilità per riuscire a vincere la partita. Soprattutto perché qualche recupero c’è.

Non sono recuperati al cento per cento ma qualche possibilità di vedere in campo Dybala, Pellegrini ed Abraham tutti insieme c’è. E per una partita come queste dove si possono fare calcoli lo Special One potrebbe decidere di mandarli comunque in campo. C’è un passaggio del turno da conquistare in una partita da dentro o fuori. Per il resto, almeno nel pacchetto arretrato, non ci sono dubbi. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling (squalificato domenica) e Ibanez. Dopo la buona prestazione contro il Verona ci potrebbe essere di nuovo spazio dal primo minuto per Karsdorp, mentre dall’altro lato Zalewski. In mezzo al campo Matic e Cristante.

Roma-Salisburgo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara di questa sera, in programma alle 21 allo stadio Olimpico, sarà possibile seguirla in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. In streaming, gratis, per vedere i giallorossi basterà collegarsi al sito dello stesso canale di Sky per aiutare anche da casa nell’impresa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Zalewsky; Dybala, Pellegrini: Abraham.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergaard; Adamu; Fernando, Okafor.