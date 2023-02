Calciomercato Roma, erede scelto: contatti avviati per l’eroe Mondiale

Calciomercato Roma, erede scelto: sfidano Pinto per il colpo tra i pali. I contatti sarebbero già stati avviati per l’eroe Mondiale

Porte girevoli. Non solo in Italia, dove la Roma ma anche le altri big si stanno muovendo per cercare di prendere un estremo difensore affidabile per il futuro. Ma anche in Europa, con un occhio di riguardo, in particolare, in Germania, dove il Bayern Monaco è alla ricerca di un erede di Neuer.

Il portiere, infortunatosi dopo il Mondiale, si rivedrà solamente nella prossima stagione. E inoltre ha un contratto fino al 2024 e un’età che non permette di pensare a chissà quale futuro. Ecco perché secondo Sky Sport Germania i bavaresi hanno iniziato i sondaggi. E hanno messo nel mirino l’erede dell’estremo difensore della Nazionale. Un portiere che era anche stato accostato alla Roma.

Calciomercato Roma, il Bayern vuole Livakovic

Il portiere in questione è Livakovic, estremo difensore della Dinamo Zagabria, che ha un valore di 15 milioni di euro sul mercato. Una cifra abbordabile e sicuramente non alta per quello che è il valore del calciatore, resa bassa anche dal contratto che tra poco più di un anno scade con i croati. Il Bayern lo ha messo nel mirino e spera di chiudere in fretta, anche perché avrebbe già avviato i colloqui con gli agenti del calciatore per trovare un accordo economico sull’ingaggio.

Poi, ovviamente, la cifra per i tedeschi non è così difficile da spendere sul mercato. Con la Roma che quindi ha una concorrente in più per il portiere. Pinto, in ogni caso, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha in mente anche di fare un sondaggio per Vicario e forse anche per Carnesecchi. Ma anche in questo caso la concorrenza è bella folta e pure agguerrita.