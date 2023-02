Calciomercato Roma, colpo gobbo Allegri: l’addio che lo spinge alla Juventus

Calciomercato Roma, il piano della Juventus per mettere le mani sul centrocampista da tempo nel mirino dei giallorossi. Le ultime dall’Inghilterra.

La stagione della Roma è entrata definitivamente nel vivo, con i giallorossi che dopo aver conosciuto l’avversaria agli ottavi di Europa League si rituffano in campionato. L’obiettivo di Dybala e compagni è quella di rilanciare la propria corsa in zona Champions League.

In occasione della sfida con il Salisburgo la mediana dei capitolini ha fornito una prestazione che definire convincente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Matic e Cristante hanno fatto il bello e il cattivo tempo, sia in fase di impostazione che di interdizione. Con il rientro di Wijnaldum il centrocampo giallorosso avrà ancora più frecce al proprio arco. Tuttavia in occasione della sessione estiva di calciomercato la mediana della Roma sarà rinforzata con innesti mirati ad innalzare il tasso tecnico e qualitativo dell’organico a disposizione di José Mourinho. Uno dei nomi circolati con maggiore insistenza in orbita giallorossa è quello di Davide Frattesi, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere.

Calciomercato Roma, Frattesi al posto di Mckennie: il piano della Juventus

Per la mezzala del Sassuolo la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche le scorse settimane. Alla luce della valutazione dei neroverdi, però, una vera e propria trattativa non è ancora iniziata. Il gioiello nativo di Fidene ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità, ma la valutazione che Carnevali fa del suo gioiello si aggira sui 30 milioni di euro. Cifra che, al netto della percentuale legata all’eventuale rivendita di Frattesi, Pinto potrebbe abbassare inserendo nell’affare qualche contropartita tecnica gradita al Sassuolo. Tuttavia per la mezzala entrata nel giro della Nazionale occhio all’inserimento della Juventus.

Secondo quanto riferito da Football Express, infatti, i bianconeri potrebbero portarsi avanti nell’affare puntando sulla cessione a titolo definitivo di Weston Mckennie, approdato al Leeds con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus spera di intavolare una trattativa a titolo definitivo per ricavare un lauto tesoretto da re-investire immediatamente. Con almeno 35 milioni in cassa, infatti, la Juve dirotterebbe immediatamente le sue attenzioni su Frattesi. Roma in attesa: staremo a vedere eventuali svolte.