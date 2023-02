Calciomercato Roma, intrigo bianconero: 50 milioni

Calciomercato Roma, dalla Premier non mollano: serviranno almeno 50 milioni di euro per mettere le mani sul gioiellino.

C’è una Roma che si sta riscoprendo irresistibilmente fantasiosa dalla cintola in su e una incredibilmente coriacea nella propria retroguardia. Nella vittoria contro il Salisburgo valsa l’accesso agli ottavi di finali di Europa League, oltre alla verve di Dybala e Belotti, impossibile non mettere in evidenza l’attenzione del pacchetto difensivo di José Mourinho.

I giallorossi non hanno praticamente corso pericolo contro gli austriaci anche quando hanno abbassato il proprio baricentro. Attenti sotto tutti i punti di vista, Smalling e compagni sono stati bravissimi ad interpretare le varie fase di gioco dell’incontro. Proprio il centrale inglese ha sfoderato un’altra prova delle sue, convincente e sempre sul pezzo. Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match con il Salisburgo, il difensore inglese aveva rassicurato tutti sulle chances di permanenza nella Capitale. Proprio il rinnovo di Smalling sarà uno dei temi inevitabilmente presenti nel dossier di Tiago Pinto, che sta vagliando diverse soluzioni per puntellare il reparto difensivo.

Calciomercato Roma, il Newcastle non molla la presa per Hincapié

Negli ultimi mesi il profilo di Piero Hincapié era stato accostato in diverse circostanze alla Roma. Il difensore ecuadoriano per prospettive, qualità e margini di miglioramenti si sta facendo apprezzare come uno dei gioielli più fulgidi anche in ottica futura del panorama calcistico internazionale. Non è un caso che il Bayer Leverkusen abbia provveduto a rinnovargli il contratto fino al 2027. L’ex Talleres da almeno due anni si sta ritagliando un ruolo da autentico protagonista nello scacchiere delle “Aspirine”, al punto da aver calamitato su di sé l’interesse di diversi club di Premier League.

Interessanti aggiornamenti sono stati rilanciati da Srdeportescr, secondo cui il Newcastle sarebbe ancora sulle tracce di Hincapié. I Magpies non sarebbero affatto spaventati dalla nuova valutazione del centrale sudamericano, che si aggira sui 50 milioni di euro. Sebbene il club inglese non abbia ancora affondato il colpo, sta continuando a monitorare con interesse la situazione, pronto a sferrare l’assalto decisivo nel caso in cui si materializzassero le condizioni giuste. Situazione in stand-by, dunque, ma che potrebbe portare a conseguenze tangibili nel corso delle prossime settimane. Scenario dunque da monitorare.