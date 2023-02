Calciomercato Roma, altra sfida con l’Inter: osservato in Europa League

Calciomercato Roma: si apre la sfida con l’Inter per il giovane talento osservato durante la partita di Europa League.

La stagione della Roma, iniziata forse sottotono, sembra essere finalmente sui binari giusti. Gli uomini di Mourinho adesso si trovano al terzo posto in classifica, in piena corsa per centrare l’obiettivo Champions League, riuscendo anche a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di Europa League.

Il match di andata contro il Salisburgo aveva visto i giallorossi uscire sconfitti, seppur meritando la vittoria, con un gol al novantesimo che poteva rischiare di compromettere il passaggio del turno, soprattutto a livello mentale. L’allenatore e i tifosi ha saputo infondere il coraggio alla squadra per riuscire a surclassare gli avversari, come dimostra non solo il risultato finale.

La Roma ha infatti dominato in lungo e in largo contro gli uomini di Matthias Jaissle, grazie a una delle migliori prove della stagione. Il sorteggio purtroppo non è stato dei più fortunati, i giallorossi infatti dovranno affrontare la Real Sociedad, terza in classifica in Spagna agli ottavi di finale, un match che appare molto equilibrato ma comunque ricco di insidie.

Sul fronte calciomercato qualcosa si muove in casa giallorossa, che lancia ufficialmente la sfida all’Inter per i giovani talenti.

Calciomercato Roma, altra sfida con l’Inter: scout in azione

Nei due match di Europa League tra Roma e Salisburgo hanno brillato i giovani talenti della formazione austriaca in particolare Okafor e Kjaergaard. Il primo attaccante svizzero classe 2000, mentre il secondo è un centrocampista danese, anno di nascita 2003.

Entrambi giovanissimi e dalle caratteristiche fisiche e tecniche che hanno attirato l’attenzione di molti club in Europa, tra i quali proprio la Roma di Mourinho.

Secondo i media austriaci nel mirino dei giallorossi ci sarebbe il centrocampista Kjaergaard : il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, difficilmente però il Salisburgo se ne priverà a questa cifra visto che il suo contratto scade nel 2026.

Anche l’Inter potrebbe essere interessata a prelevare i due gioielli della formazione austriaca. In occasione della partita di ieri infatti ad assistere in tribuna c’era anche Piero Ausilio, attuale ds dei nerazzurri, arrivato come riporta “Sportitalia” proprio per osservare i due giovani talenti di Matthias Jaissle, possibile dunque la sfida di mercato tra Inter e Roma nella prossima finestra di calciomercato invernale?