Calciomercato Roma, accordo da 30 milioni: Bundesliga nel destino

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund spariglia le carte e fa saltare il banco con un’offerta importante.

Il successo ottenuto in casa contro il Salisburgo nella gara di ritorno dei play off di Europa è valsa la qualificazione agli ottavi in una competizione nella quale la Roma di José Mourinho intende giocarsi le proprie chances.

Quella andata in scena all’Olimpico è stata una sfida nella quale Dybala e compagni hanno certificato gli enormi segnali di crescita già palesati in questo primo scorcio di 2023. La Roma è stata letteralmente padrona del campo red ha azzannato la partita nei momenti topici dell’incontro. Aggressività, organizzazione tattica, fantasia e verticalizzazioni improvvise hanno spianato la strada ai giallorossi, il cui approccio al match è stato assolutamente veemente. Letale in zona gol, coriacea dalla cintola in giù: la Roma ha costruito il suo successo abbinando ad una fase difensiva perfetta una verve offensiva furiosa e prolifica. Come in ogni orchestra, però, cambiare gli spartiti aiuta a generare una nuova sinfonia. Lo sa bene Tiago Pinto che continua a setacciare il terreno alla ricerca di occasioni intriganti con cui puntellare l’organico, soprattutto nel suo reparto avanzato.

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund a un passo da Kamada

Uno dei nomi accostati con una certa insistenza alla Roma nell’ultimo periodo è quello di Daichi Kamada. Il talento giapponese dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania, però, il futuro dell’esterno offensivo nipponico salvo clamorosi colpi di scena sarà al Borussia Dortmund.

Secondo quanto riferito da Frankfurter Rundershau, infatti, i gialloneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un quinquennale da circa 5,5-6 milioni di euro a stagione. Cifra importante che spianerebbe la strada ad un approdo al Borussia di Kamada. L’affare potrebbe subire un’accelerata decisiva in concomitanza della cessione sempre più probabile di Bellingham, che ha calamitato l’interesse di diversi top club in giro per l’Europa. Ricordiamo che Kamada era stato accostato a diversi club in Premier che però non hanno ancora affondato il colpo. L’inserimento del Borussia Dortmund sembra aver sparigliato le carte in maniera definitiva: Kamada ormai è a un passo dal vestirsi di gallonerà.