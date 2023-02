Calciomercato Roma, non solo l’Inter: fari accesi dalla Premier League

Calciomercato Roma, non solo l’Inter, su quello che ormai è diventato un obiettivo giallorosso fari accesi anche dalla Premier League

I riflettori sono accesi. Già da un poco di tempo. Così come anche lo stesso Corvino ha confermato ieri, sottolineando come a gennaio sono stati diversi gli assalti respinti per il gioiellino di casa, quel Hjulmand che piace tanto anche alla Roma. Un elemento che però non attira solamente le attenzioni della società giallorossa, ma anche quelle di diversi club, non solo in Italia, ma anche all’estero.

Secondo le informazioni riportate da calciomercato.it infatti, sul giocatore del Lecce si sono accesi i radar anche dell’Inter di Marotta: sì, pure i nerazzurri hanno messo il centrocampista sotto la lente d’ingrandimento. Ma non è la squadra milanese a preoccupare più di tanto la Roma, ma sono le sirene inglesi che mettono pressione e preoccupazione.

Calciomercato Roma, anche la Premier su Hjulmand

Sì, dall’Inghilterra stanno valutando il giocatore che al momento ha un valore sul mercato di 15milioni di euro. Una cifra che forse le big italiane non vorrebbero spendere, ma che in Premier League, essendo abituati a questi colpi, non avrebbero nessun timore di mettere sul piatto. E il Lecce ovviamente pregusta quello che potrebbe essere un incasso importante con il solito Corvino a gestire il tutto.

Italiane tagliate fuori? A quanto pare no, non è del tutto così, visto che il direttore sportivo dei giallorossi salentini potrebbe anche essere ben contento di accettare offerte non sono che prevedono l’esborso economico ma anche che potrebbero prevedere alcuni cartellini che possono finire al centro dell’operazione. Da parte giallorossa, quella di Trigoria, ci potrebbe essere il cartellino di Bove, già cercato dal Lecce lo scorso mese di gennaio ma che Mourinho ha bloccato. Chissà, magari in estate potrebbe tornare in auge questa trattativa. Vedremo. Il fatto rimane comunque uno: su Hjulmand ci sono diversi club. Non solo la Roma. Purtroppo.