Addio a zero e futuro in Premier: Juventus e Roma avvisate

Calciomercato Roma, giallorossi e big di Italia avvisate. C’è l’ombra minacciosa della Premier League, tutti gli aggiornamenti.

Sono certamente numerose le questioni in casa giallorossa che mantengono vigile l’attenzione degli addetti ai lavori in quel di Trigoria. José Mourinho resta concentrato sul presente, senza imbattersi in analisi di lunga visione ed evitando che questioni legate al proprio futuro o ai piazzamenti di fine anno distraggano una squadra che sta affrontando una parentesi ricca di impegni delicati quanto ravvicinati.

Troppo importante, infatti, il continuare a restare concentrati in campionato, laddove c’è un piazzamento in Champions da conquistare per centrare l’obiettivo principale di questa stagione. Al contempo, non va smarrita la consapevolezza legata a quelle che saranno le mosse future del club per migliorare la compagine e ben continuare un progetto catalizzato dall’approdo di Mourinho quasi due anni fa. La permanenza di José, al netto della parole del CEO Pietro Berardi, sembra non essere ancora certa ma non vuole comunque rappresentare una questione all’ordine del giorno ai piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, non solo Serie A su Hjulmand: insidia in Premier League

In attesa di un confronto con i Friedkin più volte richiesto dallo stesso mister ai microfoni, Tiago Pinto e colleghi monitorano eventuali scenari da tenere in considerazione per il prossimo campionato, alla luce di defezioni palesate dalla squadra in diversi momenti della stagione e che certamente lasciano intendere come ci sia volontà di lavorare e migliorare aspetti certamente non poco perfettibili.

Tra le questioni più calde di queste settimane, si ricorda in particolar modo quella legata a Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce finito nel mirino di non pochi club in Serie A. Il mediano salentino sta continuando a dimostrare un importante valore, giocando con continuità e dimostrando di poter meritare un grande salto che potrebbe avvenire proprio in estate.

L’interesse della Roma, così come quello della Juventus e delle milanesi, non è certamente un segreto ma su tale scenario non sfuggano gli aggiornamenti di Calciomercatoweb.it. Su Hjulmand potrebbe infatti gravare anche la piacevole ombra di un futuro in Premier League, che rappresenterebbe ovviamente però un ostacolo in più per le interessate. Uno scenario riguarda proprio il Leicester che potrebbe vedere in lui il sostituto ideale di Youri Tielemans, destinato a lasciare le Foxes a zero nel mese di giugno.