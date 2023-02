Calciomercato Roma, ‘nuovo’ jolly Champions: doppia freccia per Mourinho

Calciomercato Roma, Mourinho vola grazie a lui. Può essere decisivo da tanti punti di vista: in campo e non solo.

Le ultime ventiquattro ore sono state molto importanti all’ombra del Colosseo, alla luce degli smorzati timori legati allo scacco dell’andata contro il Salisburgo, facilmente e felicemente rientrati grazie ad una prestazione importante quanto attenta della compagine tutta, brava ad aggredire dal primo all’ultimo minuto una squadra che, come palesato anche all’andata, poteva rivelarsi ben più ostica di quanto ci si aspettasse.

Certo, già nei primi novanta minuti la Roma aveva dimostrato un valore superiore, emerso con tranquillità anche nella serata di ieri. Va comunque al contempo evidenziato come lo svantaggio di una rete e vecchie reminiscenze europee rischiavano di rendere la partita di ritorno ben più ostica di quanto lo sia effettivamente stata. Merito, questo, della prestazione unisona degli uomini di Mourinho, bravi a gettare il cuore oltre l’ostacolo e aiutarsi l’uno con l’altro anche in una fase non poco semplice da un punto di vista della quantità di impegni e della consequenziale gestione della rosa.

Calciomercato Roma, Spinazzola fa volare anche Tiago Pinto: le sue prestazioni influenzano anche il futuro

Seppur per pochissimi minuti, la disponibilità non è mancata nemmeno al ‘mascherato’ Tammy Abraham, in dubbio nei giorni precedenti così come Dybala e Pellegrini, rivelatisi poi tra i migliori in campo.

Oltre alla disponibilità del 7 e del 21, si evidenzi però anche la grande prestazione di Leonardo Spinazzola, rientrato più che bene già nella partita di domenica contro il Verona e ieri sera fautore di due assist importantissimi nonché di una prestazione che ha messo non poco in difficoltà le retrovie austriache.

Senza fare troppi confronti con il passato o esaltare delle condizioni sulle quali lo stesso 37 ha voluto tacere commenti in modo scaramantico, va evidenziato come lo stato attuale dell’ex Juventus potrebbe avere una certa ingerenza da diversi punti di vista. Certamente quello di campo, dal momento che le sue qualità e la sua velocità potrebbero certamente aggiungersi alla lista di jolly da sfruttare per un Mourinho chiamato a centrare la qualificazione in Champions League.

Come riferisce Calciomercato.it, anche sul fronte della campagna acquisti un’eventuale rinascita e conferma di Leonardo potrebbe aiutare però non poco Tiago Pinto. Un elemento del genere in rosa, al pieno delle proprie potenzialità, permetterebbe alla dirigenza di guardare con maggiore attenzione agli altri reparti.

In particolar modo permetterebbe di comprendere bene il fa farsi sulla fascia destra laddove saranno certamente fatte delle valutazioni a fine anno per cercare di creare una coppia di frecce sulle due zone laterali. Andrebber così in secondo piano le questioni legate ad una corsia mancina vantante attualmente, oltre allo stesso ‘Spina’, anche Zalewski ed El-Shaarawy.

Con una certezza Spinazzola alla base, infine, oltre che al ponderare con maggiore serenità una decisione sul rinnovo dell’appena nominato Faraone, in scadenza a giugno, si affronterebbe con maggiore calma e serenità anche la posizione contrattuale dello stesso laterale sinistro, legato alla Roma almeno fino al 2024.