Calciomercato Roma, l’agente è a Trigoria: la foto finisce sui social

Calciomercato Roma, l’agente dell’attaccante è a Trigoria: e la foto finisce immediatamente sui social. Ecco di chi si tratta

L’agente è a Trigoria. Intanto per vedere da vicino il proprio assistito, ma anche chissà, magari per intavolare una trattativa con Pinto per un altro elemento che è nella sua orbita. Le porte del centro sportivo della Roma questa mattina si sono aperte per l’entourage del giovane Ivkivoc, centrocampista classe 2006 che i giallorossi la scorsa estate hanno portato a Trigoria.

Ma l’agenzia che gestisce il giovane mediano, gestisce anche quelli di un attaccante che solamente ieri sera s’è visto dalle parti dell’Olimpico. Quel Sesko del Salisburgo, che è in Austria in prestito dal Lipsia, e che chissà, magari potrebbe pure entrare nel mirino della Roma.

Calciomercato Roma, l’agente di Sesko a Trigoria

Sesko ha quelle caratteristiche che un attaccante deve possedere. Altezza, forza fisica e anche una certa propensione alla rete, visto che in campionato ha messo a segno 6 reti, ha fatto 3 assist, in 17 presenze totali. Insomma, i numeri ci sono e sono anche belli importanti visto che parliamo di un classe 2003, che giustificano forse anche quello che è il valore di mercato: si parla infatti di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

In ogni caso appare difficile che il Lipsia se ne possa privare, visto che lo ha blindato con un contratto fino al 2026. Lo sloveno quindi difficilmente si vedrà dalle parti di Trigoria, ma senza dubbio potrebbe essere un profilo che la Roma potrebbe seguire anche per via di quelle indicazioni che nel momento in cui è arrivato Pinto sono state anche rese note dal gm giallorosso: vale a dire quelle di prendere dei giovani che magari in futuro poi possono regalare qualche plusvalenza importante.