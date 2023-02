Calciomercato Roma: arriva la firma sul rinnovo, si è legata alla squadra femminile fino al 2026, la notizia adesso è ufficiale.

La questione rinnovi tiene occupato Pinto ormai da diversi mesi. Prima della finestra invernale di calciomercato si lavorava senza sosta anche per il rinnovo di Zaniolo, che però ha comunicato alla società la voglia si lasciare il club. Sarebbe potuta essere una buona occasione per intervenire sul mercato, ma l’attaccante ha rifiutato l’iniziale offerta del Bournemouth, preferendo la destinazione turca a mercato ormai terminato.

Zaniolo non è ovviamente l’unico nome sul taccuino di Pinto, che sta cercando in tutti i modi di trattenere Chris Smalling, leader e pilastro della difesa giallorossa. Inizialmente sembrava che il destino del difensore fosse lontano dalla capitale ma le sue dichiarazioni prima del match casalingo contro il Salisburgo hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Roma:

“Sono molto fiducioso. Ora sono concentrato sui traguardi che abbiamo per questa stagione, è vero che ho un’opzione anche per il prossimo anno ma spero di riuscire a rimanere qui anche oltre alla prossima stagione”. Nel frattempo arriva l’ufficialità di un altro rinnovo fino al 2026, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Roma, ufficiale: firma fino al 2026

La Roma femminile sta stupendo tutti, riuscendo ad arrivare a risultati che in pochi avevano pronosticato per le lady in giallorosso. Il primo posto a +8 sulla Juventus è solo la ciliegina sulla torta di una stagione che le ha viste protagoniste anche in Champions League, dove dovranno affrontare il Barcellona davanti ad un Olimpico gremito per l’occasione.

Una delle donne simbolo di questa squadra è senza alcun dubbio Lucia Di Guglielmo, arrivata nella capitale la scorsa stagione, ritagliandosi un posto in squadra grazie alla sua abilità nel giocare da esterno basso sia a destra che a sinistra, che le sono valse il rinnovo fino al 2026:

“Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e ci tengo a ringraziare la società per aver continuato a credere in me anche in questi mesi nei quali sono stata infortunata. Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare le mie compagne in vista dell’ultima parte di stagione”

🚨 ANNUNCIO! 🚨 🤝️ Lucia Di Guglielmo rinnova fino al 30 giugno 2026 💛❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/yOeSIvjyqA — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) February 24, 2023

Queste le sue parole a seguito del rinnovo di contratto, con la Roma Di Guglielmo ha collezionato 29 presenze, trovando la via della rete in due occasioni, contro Juventus e Fiorentina.