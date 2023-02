La Real Sociedad fa infuriare Mourinho: gli scappa la parolaccia

La Real Sociedad fa infuriare Mourinho: e al tecnico giallorosso “scappa” la parolaccia. La reazione degli spagnoli al sorteggio di oggi

L’urna di Nyon ha regalato alla Roma la Real Sociedad. Squadra terza in classifica in Spagna, alle spalle di Barcellona e Real Madrid, che sta disputando oggettivamente una delle migliori stagioni della storia. Una gara difficile, senza dubbio, per la squadra allenata da Mourinho. Che sarà chiamata ad una vera e propria impresa, soprattutto perché il ritorno si giocherà in Spagna.

Alla Roma poteva andare decisamente meglio, c’erano squadre assai abbordabili. Come poteva andare anche peggio, visto che l’Arsenal di Arteta è stato evitato. Certo, se da questo lato i giallorossi un poco recriminano per la sfortuna, dall’altro lato, quello spagnolo, sembrano essere ben contenti di aver pescato i giallorossi. La dimostrazione? Un video pubblicato dagli account ufficiali della Real Sociedad che ritrae Mourinho.

La Real Sociedad fa infuriare Mourinho, la reazione

Il video, che potrete vedere sotto, mostra un Mourinho impegnato a guardare il sorteggio. Non quello di oggi, visto che le immagini si riferiscono a quando il tecnico era alla guida del Tottenham, ma che è ovviamente montato con l’urna odierna che ha regalato questo match ai giallorossi.

Alla fine, dopo aver pescato la Sociedad, si vede lo Special One alzarsi e dire una delle più famose parolacce che conosciamo tutti in inglese. Sì, sembra proprio che da quelle parti il sorteggio sia stato ben preso dalla società spagnola. Quasi allo stesso modo di come un sorteggio famosissimo è stato accolto col sorriso non solo dal Barcellona ma anche da tutti i media spagnoli con le prime pagine che ancora girano. Ricordiamo tutti, giustamente, poi com’è andata a finire. E se lo ricordano bene anche a Barcellona. Se andate a dire Manolas da quelle parti non la prenderanno di certo bene.