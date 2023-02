“Mourinho vuole venire”: dall’Inghilterra sicuri: c’è già il nuovo club per lo Special One che ancora non ha deciso cosa fare la prossima stagione

Come vi abbiamo detto diverse volte nel corso delle ultime settimane, il futuro di Mourinho, che ricordiamo ha un contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2024, non è ancora deciso. Nell’ultimo periodo le voci di un addio si sono moltiplicate, non solo per quelle che sono le esternazioni del tecnico che in alcune occasioni non le manda di certo a dire alla proprietà, ma anche per quello che potrebbe essere un effetto domino europeo che potrebbe coinvolgere lo Special One.

Partiamo da un fatto, che in questo momento è l’unico reale: Mourinho vuole vincere, sempre. Lo ha fatto il primo anno con la Roma, vorrebbe farlo quest’anno e vorrebbe farlo anche l’anno prossimo. Ma ha bisogno di innesti, di gente pronta, di gente che andrebbe in guerra con lui. Le casse giallorosse in tutto questo non sono ricche, e i paletti dei Fair Play Finanziario obbligano Pinto a fare delle scelte alcune volte anche impopolari. Insomma, tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare. Poi, ovviamente, ci sono anche gli altri club che non attraversando un momento positivo pensano allo Special per risollevare le sorti della propria squadra. E uno di questi sarebbe il Chelsea.

“Mourinho vuole venire”, il Chelsea sullo Special One

Secondo le informazioni riportare dal Daily Mail inoltre, Mourinho vorrebbe tornare in Inghilterra, per la frustrazione del mancato “sostegno finanziario della Roma”. E vorrebbe tornare a Londra e al Chelsea visto che, così a quanto riportato dalla terra del Re Carlo, vive la sua famiglia.

E come sappiamo benissimo il futuro di Potter, attuale tecnico del Blues, è in bilico per quello che fino al momento l’ex allenatore del Brighton, nonostante uno squadrone incredibile, non è riuscito a fare. Un esonero ci potrebbe essere già nelle prossime settimane, soprattutto se non dovesse riuscire a superare il turno in Champions League. E magari da quelle parti potrebbero prendere un traghettatore in attesa dello Special One.