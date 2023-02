Cremonese-Roma: importanti novità di formazione in vista della trasferta di Cremona, infortunio e rientro da titolare, occhio però a Mancini

La Roma è uscita vittoriosa dal match di Europa League contro il Salisburgo dopo la bruciante sconfitta avvenuta in terra austriaca. Non era facile ribaltare l’1-0 dell’andata, soprattutto perché la formazione del mister Jaissle corre e pressa per tutti i 90 minuti.

Il sorteggio non ha sorriso ai giallorossi, che hanno pescato la Real Sociedad, terza in Spagna dietro solo a Barcellona e Real Madrd. Questo la dice lunga sulla formazione allenata da Imanol Alguacil, che è riuscito a portare la squadra ad un livello successivo, anche grazie all’innesto di David Silva.

Anche in campionato la squadra di Mourinho è riuscita a trovare la continuità di risultati che era mancata a inizio stagione e, complici anche gli scivoloni delle altre pretendenti, occupa momentaneamente il terzo posto in classifica che vorrebbe dire l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

I prossimi avversari in Serie A della Roma saranno i grigiorossi della Cremonese, avversario ostico, ma che non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato. In vista di questo match la squadra dovrà fare i conti con un giocatore infortunato, e Gianluca Mancini dovrà fare attenzione.

Cremonese-Roma, infortunio e rientro da titolare: occhio a Mancini

La prossima sfida dei giallorossi in campionato sarà allo Stadio Giovanni Zini contro la Cremonese, squadra che rappresenta un vero e proprio incubo in questa stagione per gli uomini di Mourinho. La prima sfida è terminata 1-0, ma la formazione grigiorossa si dimostrò già ai tempi un avversario difficilissimo.

In Coppa Italia lo scenario è stato anche peggiore, con i giallorossi usciti in malo modo in casa proprio contro la Cremonese. Mourinho vorrà senza alcun dubbio vendicare quanto successo all’Olimpico, dando continuità ai risultati ottenuti finora ma soprattutto riuscendo a rimanere agganciati alla zona Champions.

In vista di questo match Ballardini non recupera l’infortunato Chiriches, come confermato dal comunicato della società: “Prosegue il lavoro di preparazione della Cremonese in vista della partita di martedì con la Roma (Stadio Zini, ore 18.30). In mattinata i grigiorossi hanno svolto il seguente programma: esercizi di forza per gli arti inferiori in palestra, possesso palla, esercitazioni sul pressing, combinazioni di gioco e 2 contro 2, partita finale su campo ridotto. Attività differenziata per Chiriches.”

Probabile ritorno da titolare invece in attacco per Dessers. A dover fare attenzione sarà soprattutto Gianluca Mancini, che con l’attaccante ha dei conti in sospeso relativi sia alla finale di Conference League contro il Feyenoord che alla partita di Coppa Italia dell’Olimpico in cui ci fu un faccia a faccia dopo il gol segnato su rigore. Mancini è diffidato, e un’ammonizione gli farebbe saltare la successiva partita di campionato contro la Juventus.