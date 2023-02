Roma-Real Sociedad, il sorteggio non sorride agli uomini di Mourinho che agli ottavi dovranno afrontare la Real Sociedad, ecco tutte le info

La Roma è uscita vittoriosa nella serata di giovedì contro il Salisburgo, riscattando la sfortunata sconfitta in terra austriaca. Gli uomini di Mourinho, sostenuti da un pubblico caldissimo, si sono resi protagonisti di una delle migliori prove della stagione, dominando per 90 minuti contro gli avversari.

Non era scontata una prestazione del genere, soprattutto contro una squadra che riesce solitamente a mantenere un’intensità altissima dall’inizio alla fine come quella del giovane Matthias Jaissle, che soprattutto nei primi minuti ha impensierito il reparto difensivo composto da Smalling, Mancini e Ibanez.

L’uomo in più nella notte di coppa è stato Leonardo Spinazzola, protagonista assoluto, nonché migliore in campo, con due assist frutto di due accelerazioni che hanno ricordato quell’imprendibile e imprevedibile calciatore che era prima del tremendo infortunio durante l’europeo.

Il sorteggio però non è stato affatto fortunato, la Roma dovrà affrontare la Real Sociedad agli ottavi di Europa League, un avversario ostico, soprattutto per quanto sta dimostrando in campionato, ecco tutte le info utili su uno dei match più importanti della stagione dei giallorossi.

Roma-Real Sociedad: date, orari, calendario e info biglietti

Roma-Real Sociedad sarà dunque il match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di Mourinho avranno davanti uno degli avversari più ostici dopo l’Arsenal di Arteta, grazie al loro terzo posto nel campionato spagnolo, dietro solo a Real Madrid e Barcellona.

Il calendario rende questa sfida ancora più ostica: il mese di marzo si apre con Roma-Juventus (05/03), seguirà poi Roma-Real Sociedad (09/03), Roma-Sassuolo (12/03), Real Sociedad-Roma (16/03) e Lazio-Roma (19/03). Un tour de force che potrebbe dire molto sul destino della Roma, che affronterà la Juventus prima dei due match di coppa intervallati da un Sassuolo assolutamente da non sottovalutare.

Ci si aspetta l’ennesimo sold-out all’Olimpico per questa sfida, nel frattempo la società ha già cominciato a mettere in vendita i biglietti per la prima fase di prelazione riservata agli abbonati, i quali potranno acquistare i loro tagliandi ad un prezzo speciale da oggi fino alle 15:59 del 27 febbraio.

La seconda fase riguarda chi possiede un abbonamento per le coppe, a partire dalle 16 del 27 febbraio fino alle 15:59 del primo marzo. La terza fase, riservata a chi non è in possesso di un abbonamento As Roma, avrà dunque inizio alle 16:00 del primo marzo ed ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti per ogni singola transizione, per quanto riguarda i prezzi invece si prospetta un leggero aumento, con i biglietti che partiranno da 20€ per le curve.

La partita di andata si giocherà all’Olimpico giovedì 9 marzo alle 18:30, quella di ritorno il 17 marzo alle 21:00 all’Estadio Municipal de Anoeta.