Sorteggi Europa League, incubo Juve e Roma: ecco le avversarie

Sorteggio Europa League, primo responso sulle avversarie di Roma e Juventus per gli ottavi di finale.

Il primo importante ostacolo di questo secondo spezzone del percorso continentale è stato felicemente superato dagli uomini di Mourinho, bravi ieri sera nel ribaltare un risultato non proprio felice maturato in terra austriaca, laddove Pellegrini e colleghi erano caduti per 1-0 al termine di una prestazione macchiata da una disattenzione finale ma, nel complesso, da un atteggiamento propositivo e che avrebbe certamente meritato maggiore fortuna.

Non è comunque bastato il minimo vantaggio agli austriaci per proseguire il proprio cammino in Europa League, grazie alla grande prestazione degli uomini di Mourinho, bravi a attenti dal primo all’ultimo minuto nel ribaltare il passivo e strappare un pass per gli ottavi di finale di Europa League. La gara di ieri è stata contraddistinta da unisona volontà di far bene nonché da una ‘mourinhiana’ gestione di campo e risultato, encomiabile anche alla luce delle diverse defezioni palesate dalla rosa nel corso di questi giorni a causa di infortuni più e meno importanti.

Ottavi di finale Europa League, simulazione prima del responso di Nyon: le avversarie di Roma e Juventus

Superato questo primo step, adesso, la Roma dovrà dare degna prosecuzione al cammino europeo, consapevole dell’importante status ritagliatasi con la vittoria in Conference League nonché con la presenza di un mister importante e dal palmares a dir poco importante come José Mourinho.

Seppur con la consapevolezza delle grandi insidie di questa competizione, come mai celato dagli stessi giallorossi, l’obiettivo resta quello di cercare di andare il più avanti possibile. Il prossimo ostacolo è quello degli ottavi di finale, laddove la Roma potrà pescare una delle otto squadre appartenenti alla prima fascia, evitando le altre realtà presenti invece nel secondo gruppo, laddove presenzia anche la Juventus.

L’insidia maggiore è certamente rappresentata dall’Arsenal ma, come evidenziato da tanti esempi del passato, ogni singola squadra rappresenta un banco di prova tutt’altro che semplice, indipendentemente dal nome. In attesa del responso dall’urna di Nyon, abbiamo provato a simulare i possibili accoppiamenti della prossima fase di Europa League. Il pericolo Arteta è stato assegnato alla Juventus mentre la Roma andrebbe ad affrontare, sempre secondo il Draw Simulator, gli spagnoli della Real Sociedad.

