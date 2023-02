Sorteggio Europa League, ufficiale il verdetto dell’urna di Nyon. La Roma sarà impegnata il prossimo 9 marzo in casa. Il ritorno il 16

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio di Europa League. La Roma è inserita – insieme alla Juventus – nelle squadre che non sono teste di serie. Tutte tranne l’Arsenal, vero spauracchio della prima fascia di questo sorteggio, con i Gunners che ovviamente sono i favoriti per la vittoria finale di questa manifestazione.

La Roma di Mourinho giocherà in casa il prossimo 9 marzo. Il ritorno sarà la settimana successiva, il 16 marzo. Come sappiamo ormai non ci sono più i gol che “valgono doppio” in trasferta. Il verdetto dell’urna non è tardato ad arrivare: i giallorossi se la vedranno con gli spagnoli della Real Sociedad. Ostacolo Friburgo, invece, per la Juventus di Max Allegri. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Union Berlino VS Union Saint Gilloise

Siviglia VS Fenerbahçe

Juventus VS Friburgo

Bayer Leverkusen VS Ferencvaros

Sporting CP VS Arsenal

Roma VS Real Sociedad

Manchester United VS Real Betis Balompié

Shakhtar Donetsk VS Feyenoord