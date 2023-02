Calciomercato Roma, rinascita Belotti: futuro da scrivere

Calciomercato, Andrea Belotti si è caricato sulle spalle l’attacco della Roma nelle ultime due uscite dei giallorossi. Il ‘Gallo’ sembra rinato, ed il futuro è tutto da scrivere

Andrea Belotti è stato tra i protagonisti della vittoria della Roma ai danni del Salisburgo. Il ‘Gallo’ ha aperto le marcature, sfruttando al meglio l’assist di Leonardo Spinazzola, decisivo anche nella rete del raddoppio giallorossa. Per entrambi i calciatori la sfida europea ha sancito una vera e propria rinascita in giallorosso, ecco come può cambiare il loro futuro in ottica calciomercato in casa Roma.

Muscoli, cuore e sudore, nelle ultime due vittorie della Roma non è mancato il contributo del ‘Gallo’ Belotti. Dopo una prima parte di stagione vissuta da gregario, dopo lo stop di Abraham l’ex Torino si è caricato sulle spalle il peso dell’attacco della Roma. Il numero 11 non ha fatto rimpiangere la punta inglese, prima nella sfida di campionato al Verona, poi nella rimonta europea contro il Salisburgo. La sfida di Europa League lo ha visto anche tornare al gol, aprendo le marcature grazie all’assist del redivivo Leonardo Spinazzola. Il laterale ex Atalanta ha confezionato gli ultimi tre assist vincenti in casa Roma, ed il suo futuro -come quello di Belotti- può concosere un punto di svolta in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Belotti e Spinazzola mettono il turbo: cosa cambia nel futuro

Il laterale giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024, mentre l’attaccante è in scadenza questa estate. Per entrambi, al netto delle ultime prestazioni, il futuro sembra ancora tutto da scrivere in ottica calciomercato estivo. Leonardo Spinazzola sembrava uno dei candidati a lasciare Trigoria in estate, per via dei paletti finanziari imposti dalla UEFA, ma ora la sua permanenza sembra un obiettivo comune e possibile in casa giallorossa.

Il fronte Belotti è ancora più enigmatico, l’attaccante settimane fa sembrava al passo d’addio in vista della sessione estiva. Ad oggi, secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, si affacciano margini di rinnovo per il ‘Gallo’. Il numero 11, per guadagnarsi il rinnovo contrattuale, dovrà raggiungere determinati obiettivi sportivi in campo. Se il suo apporto dovesse confermarsi come quello delle ultime due uscite anche il suo futuro in giallorosso sarebbe assicurato, mentre i tifosi della Roma sono stati già conquistati.