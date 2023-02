Calciomercato Roma, rinnovo per un anno: dipende tutto da Mourinho

Dal futuro dell’allenatore della Roma dipende anche la firma di un giocatore in vista delle prossime finestre di calciomercato

Giugno si avvicina e con esso anche le scadenze dei contratti nella Roma, che si deve muovere se non vuole perdere giocatori a zero il prossimo calciomercato. Per evitare un addio come quello di Henrikh Mkhitaryan, passato in estate all’Inter, i giallorossi devono correre ai ripari per cercare di allungare quei contratti pronti a scadere.

Non sono molti gli accordi che finiscono in estate, ma uno di questi preoccupa parecchio i tifosi della Roma, ma anche la società. Si tratta di quello di Chris Smalling, difensore centrale con il contratto in scadenza a giungo 2023. Le parti stanno lavorando per trovare l’intesa e continuare ancora a lavorare insieme, con l’inglese che ha beneficiato dell’arrivo in giallorosso. Quando ha lasciato il Manchester United nel 2019 era ormai relegato ai margini della rosa, mentre ora è diventato un elemento centrale e non solo. Sono tanti i club che hanno intenzione di prenderlo e il primo fra questi è l’Inter. I nerazzurri vogliono blindare la difesa dopo l’addio di Milan Skriniari, ormai alle porte.

Oltre al difensore, c’è anche Stephan El Shaarawy che rischia di lasciare la squadra a parametro zero. L’ex Milan e Monaco ha sempre dimostrato grande impegno e qualità in mezzo al campo. Per questo motivo il Faraone potrebbe rimanere in giallorosso, con Pinto che ha dato un importante indizio sul futuro del gicoatore.

Calciomercato Roma, Matic verso il rinnovo

Uno che ha il contratto in scadenza, ma di cui si parla poco è Nemanja Matic, arrivato a parametro zero in estate per un anno. Il trentaquattrenne ha dimostrato subito grandi qualità in mezzo al campo e la sua permanenza sarebbe di sicuro un valore aggiunto.

Come riporta La Repubblica, i giallorossi non hanno nessuna preoccupazione per il rinnovo del serbo, che scatterà automaticamente al raggiungimento del 50% delle presenze, da fare da titolare o almeno di 45 minuti. I gettoni fino ad ora accumulati da Matic sono 28, ma solo 17 rispettano le caratteristiche sopra elencate. Il general manager ha già pronto il rinnovo per un altro anno a 3.5 milioni più bonus. Il futuro del trentaquattrenne però è legato anche a quello di Mourinho, che in caso decidesse di lasciare la Roma potrebbe portare con sé uno dei suoi alfieri più fidati.