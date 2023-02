Calciomercato Roma: dopo l’addio pronto a sorpresa il nome di quello che sarà il suo erede, anche la Juventus se la gode

C’è un motivo se José Mourinho è riuscito a diventare uno degli allenatori più vincenti del panorama calcistico internazionale, e non è legato solo ai trofei. La sua fame di vittoria ormai la conosciamo tutti, ed è proprio questo uno dei suoi segreti, ma non l’unico.

Una delle sue migliori qualità è senza dubbio quella di riuscire ad individuare i giovani talenti da lanciare in prima squadra. A Roma in particolare sta dimostrando un certo feeling con la Primavera, dalla quale l’allenatore ha spesso preso in prestito gli elementi migliori.

Sono tantissimi i giovani che Mourinho ha lanciato in prima squadra e che adesso sono fissi nelle rotazioni della squadra, il primo fu Felix Afena Gyan, ceduto alla Cremonese, mentre altri del calibro di Bove, Zalewski e Tahirovic sono ormai delle validissime alternative, e nel caso di Zalewski anche di un possibile titolare di questa squadra.

Dare una possibilità ai ragazzi della primavera può portare anche una ventata d’aria fresca alle casse della società, come nel caso di Afena Gyan che ha fruttato al club una cifra vicina ai 10 milioni di euro, più la percentuale sulla rivendita.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece qualcosa si sta muovendo, l’erede è finalmente stato scelto e anche la Juventus se la gode.

Calciomercato Roma, scelto l’erede: gode anche la Juve

Uno dei nomi più interessanti del calciomercato internazionale è senza alcun dubbio quello del laterale sinistro del Benfica Grimaldo. Il suo nome è stato spesso accostato a moltissime big europee, tra cui la Juventus e proprio la Roma, fermate però dall’elevato costo del cartellino.

Il Benfica però potrebbe essersi convinto a lasciar partire un altro dei suoi gioielli, e pare si stia già cautelando sondando il nome del possibile sostituto.

La società portoghese ha individuato in Milos Kerkez, esterno sinistro di soli 19 anni in forza all’Az Alkmaar che in questa stagione sta brillando in Olanda. A riferirlo è A Bola.

Se il Benfica decidesse di chiudere l’affare e dunque di lasciar partire Grimaldo potrebbe rifarsi vivo l’interesse sia della Juventus che della Roma. I bianconeri potrebbero comunque essere in vantaggio, sia perché il club si trova in una situazione economica migliore dei giallorossi, sia perché la definitiva consacrazione di Zalewski potrebbe far ricredere José Mourinho.