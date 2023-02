Calciomercato Roma: il Barcellona fa sul serio per il giocatore, è partito ufficialmente l’assalto blaugrana cosa farà Tiago Pinto?

La stagione della Roma, iniziata forse sottotono, sembra essere finalmente sui binari giusti. Gli uomini di Mourinho adesso si trovano al terzo posto in classifica, in piena corsa per centrare l’obiettivo Champions League, riuscendo anche a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di Europa League.

Il match di andata contro il Salisburgo aveva visto i giallorossi uscire sconfitti, seppur meritando la vittoria, con un gol al novantesimo che poteva rischiare di compromettere il passaggio del turno, soprattutto a livello mentale. L’allenatore e i tifosi ha saputo infondere il coraggio alla squadra per riuscire a surclassare gli avversari, come dimostra non solo il risultato finale.

Il sorteggio non ha sorriso ai giallorossi che hanno pescato la Real Sociedad, attualmente terza forza in Liga, meglio di Atletico e Siviglia e dietro solo a Barcellona e Real Madrid. Ci si aspetta l’ennesimo sold out all’Olimpico per quella che potrebbe già essere una delle sfide più importanti della stagione.

Anche in chiave mercato si sta muovendo qualcosa, con il Barcellona in porte pressing sul calciatore, cosa farà adesso Tiago Pinto?

Calciomercato Roma, colpo di coda Barcellona: assalto al fotofinish

Uno dei nomi caldi sul taccuino del gm giallorosso è ancora oggi quello di Diogo Dalot, esterno destro portoghese che piace molto a Mourinho. Proprio su di lui c’è un forte interessamento del Barcellona di Xavi, come riportato dal portale Elgoldigital.com, che descrive l’allenatore dei blaugrana come un grande estimatore del giocatore.

Inizialmente il club catalano aveva messo gli occhi su Pavard del Bayern Monaco per quel ruolo, ma Xavi ha chiesto ufficialmente alla società il portoghese in forza allo United.

Concorrenza dura dunque per Tiago Pinto, quasi impossibile piazzare un colpo di questo calibro, soprattutto perché il Manchester United è fortemente interessato a rinnovare il contratto del giocatore. Dopo uno stallo iniziale la società si è convinta a proporgli il rinnovo e adesso la trattativa tra le parti risulta in stato ben avanzato.

Rischia dunque di sfumare il sogno Diogo Dalot non solo per la Roma, ma anche per Xavi, che potrebbe dunque pensare di tornare sul francese del Bayern Pavard.