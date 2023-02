Calciomercato Roma, compromesso galeotto: blitz per la firma

Calciomercato Roma, il compromesso è galeotto: blitz per la firma dopo le parole del difensore. Ecco quello che potrebbe succedere

La svolta. Probabilmente anche dopo le parole pronunciate prima della gara contro il Salisburgo. La svolta. Che potrebbe regalare a Mourinho la certezza di averlo anche per la prossima stagione. Sì, se prima, nel merito, aveva parlato solamente Pinto, spiegando e sottolineando come da entrambe le parti c’era e c’è la voglia di proseguire insieme, la stessa cosa, prima della sfida di Europa League, l’ha detta anche Smalling.

E questa mattina il Corriere dello Sport in edicola fa un quadro della situazione sbilanciandosi, anche. Sì, perché il quotidiano svela che la sensazione è che l’accordo tra la società giallorossa e il difensore inglese, che per numeri e prestazioni è uno dei migliori della Serie A, si possa trovare. Insomma, ci siamo. Ecco quello che servirebbe.

Calciomercato Roma, la situazione Smalling

Per arrivare comunque alla fumata bianca, è evidente, servono altri contatti. Servono ancora delle parole per avvicinare le parti a quello che comunque ormai sembra un accordo pronto, che tutti vogliono, e che tutti aspettano. E che aspetta anche José Mourinho, che si è affidato a Smalling in tutto e per tutto e che ha ricevuto delle risposte troppo importanti dal difensore per pensare che lo stesso possa essere ceduto.

Insomma, ci siamo. Manca davvero poco a quello che ad un certo punto sembrava una stretta di mano assai difficile da raggiungere. Smalling, un trascinatore, rimarrà molto probabilmente alla Roma. Lui ha detto chiaramente di voler restare. Pinto ha detto chiaramente di volerlo tenere. I tifosi non aspettano altro. Bene, qualcosa si muova e va verso la direzione giusta.