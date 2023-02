Dalla Juventus alla Roma: avviso ai naviganti, 30 milioni

Calciomercato Roma, la cifra per il suo eventuale trasferimento è stata già decisa: cosa cambia per i vari club interessati.

Le sortite sulla fascia di Leonardo Spinazzola si sono rivelate tra le armi più preziose con cui la Roma è riuscita ad avere la meglio del Salisburgo. La ritrovata verve fisica ed atletica dell’ex esterno della Juventus rappresenta una freccia letale all’arco di José Mourinho. Dopo un inizio turbolento di stagione, Spinazzola sembra essersi definitivamente gettato alle spalle il periodo no.

Sull’altro versante lo “Special One” per la partita più importante della stagione fino a questo momento ha deciso di affidarsi inizialmente a Zalewski, con Karsdorp che però ha fatto il suo ingresso in campo a pochi minuti dal triplice fischio. Chiaramente il tecnico lusitano si aspetta risposte importanti anche dal laterale olandese, che comunque è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo avendo anche la chance di partire dall’inizio nel corso della sfida con l’Hellas Verona. Continuando a puntare i riflettori sulla corsia destra, non sarebbe affatto fuorviante passare in rassegna l’evolvere della situazione legata ad uno dei profili monitorati con attenzione dalla Roma in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, non mollano la presa per Fresneda: la situazione

Dopo una stagione e mezza vissuta da autentico protagonista con la maglia del Real Valladolid, Ivan Fresneda è entrato nel dossier di parte dei club più importanti in giro per l’Europa. Il laterale iberico, che nelle ultime quattro apparizioni stagionali non è sceso in campo neanche per un minuto, fa gola in Serie A, in Liga e Premier League. La Juventus e la Roma hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi, pur non affondando il colpo. Anche il Real Madrid avrebbe cominciato a monitorare la situazione con estremo interesse. Accostato in Inghilterra anche all’Arsenal, Fresneda non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Molto dipenderà anche dal modo con il quale il classe ‘2004 terminerà questa stagione. Secondo quanto riferito da Don Diario, però, il Valladolid non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto del muro dei 30 milioni di euro per il proprio gioiello. Un avviso ai naviganti che non può passare inosservato. Staremo a vedere cosa succederà.