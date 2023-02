Scende in campo la Juventus: ‘addio’ Roma, nuovo ribaltone

Scende in campo la Juventus: anche i bianconeri sarebbero interessati al centrocampista nel mirino di Pinto. Nuovo ribaltone

Ve lo abbiamo detto diverse volte: la Juventus sembra davvero farlo a posta in alcune circostanze. I bianconeri infatti, nel momento in cui Pinto decide di avvicinare un giocatore, anche i bianconeri lo fanno. Questo potrebbe essere anche un segnale positivo. Se gli obiettivi sono gli stessi vuole dire che la Roma, sul mercato, il livello lo ha alzato e anche in maniera sensibile.

Ora, vi abbiamo parlato più volte di quello che potrebbe essere un reale obiettivo giallorosso per la prossima estate, in mezzo al campo: un affare da 15 milioni di euro che però potrebbero essere anche abbattuti inserendo in questa operazione qualche cartellino. Una cosa che Pantaleo Corvino non esclude a priori. Sì, parliamo di Hjulmand.

Calciomercato Roma, c’è anche la Juventus

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista del Lecce che avrebbe potuto lasciare il Salento già nello scorso mese di gennaio. Ma Corvino ha rispedito indietro tutte le pretendenti mettendo in primo piano, ovviamente, la salvezza della sua squadra.

Ma un assalto, soprattutto quando arriva da certi club, solamente una volta può essere respinto. In estate sarà addio ormai certo. E alla Roma Hjulmand piace, eccome. Così come piace alla Juventus e così come piace a diversi club della Premier League così come vi abbiamo svelato ieri. Club che non hanno problemi economici e che potrebbero entrare a gamba tesa in questa operazione che i giallorossi hanno nel mirino da tempo. Con la Juventus adesso che guarda anche con molto interesse. E tutto questo interesse potrebbe portare solamente ad una cosa: il prezzo potrebbe schizzare alle stelle. Ma tant’è.