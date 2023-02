Calciomercato Roma, osservato speciale allo stadio: la big fa sul serio

Calciomercato Roma, osservatori allo stadio e triplo colpo nel mirino. Mourinho avvisato!

In questa parentesi, come sovente evidenziato, l’obiettivo della Roma deve essere rappresentato dalla capacità di trovare la giusta attenzione per restare concentrati unicamente sul momento e sui singoli impegni che quest’ultimo sottoporrà alla compagine giallorossa, attesa nelle prossime settimane da una serie di incontri ostici quanto ravvicinati e impegnativi.

Questi potrebbero avere un certo impatto anche su quelle che saranno le sentenze di fine anno e, consequenzialmente, sulle valutazioni da parte della società circa il modus operandi da seguire per il prossimo trimestre estivo, durante il quale i tifosi si augurano di poter continuare a vedere un lavoro finalizzato all’accontentare le volontà di mister Mourinho.

La presenza di quest’ultimo all’ombra del Colosseo, ad oggi, non sembra essere cosa certa ma è al contempo considerata quasi all’unisono come condicio sine qua non per continuare a seguire un percorso di crescita che, al netto di qualche passo falso, procede gradualmente dal giorno in cui il portoghese ha messo piede in quel di Trigoria.

Calciomercato Roma, tre giallorossi nel mirino dell’Atletico: Hjulmand e gli altri osservati speciali

Parlare di mercato e futuro, come detto all’inizio, rischia però di divenire contro-produttivo in una fase contraddistinta dal monitoraggio principale delle questioni legate ai successi sportivi, dai quali passerà una parte della ponderazione finale circa il da farsi con il futuro di Mourinho e non solo.

Tra le certezze attuali, figura quella della necessità di assicurare delle garanzie al tecnico portoghese, al fine di continuare degnamente il progetto catalizzato sotto la sua egida e ben assecondare aneliti e volontà che leniscano quell’insofferenza non poche volte palesate rispetto ad alcuni limiti strutturali della rosa a sua disposizione.

Proprio mentre lo Special One continua a mantenere vigile l’attenzione sui risultati sportivi, intanto, non sono pochi i dossier nelle mani di Tiago Pinto e colleghi ai piani alti di Trigoria, laddove è tutt’altro che improbabile che si stia iniziando ad apparecchiare lo giusto scacchiere per lavorare con maggiore serenità e visione a partire dal mese di giugno in poi.

Certo, gran parte delle decisioni passeranno proprio dal rapporto (se ancora rapporto sarà) che verrà a nascere tra la Roma e Mourinho a fine anno, senza però che tale consapevolezza lenisca i monitoraggi di situazioni di mercato da considerare poi più in là. In questa fase, in particolar modo, abbiamo assistito ad una certa attenzione anche in casa Roma per le prestazioni di Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce finito nel mirino della Juventus e di diverse big di Italia, oltre che di Premier League.

Stando a quanto riferito dal giornalista Mediaset, Marco Barzaghi, in queste ore si è registrata a Via del Mare però la presenza anche di alcuni osservatori della Liga. In occasione di Lecce-Sassuolo, infatti, nella tribuna salentina hanno presenziato alcuni addetti dell’area scouting dell’Atletico Madrid, interessati a monitorare da vicino il centrocampista danese, oltre che Valentin Gendrey e Joan Gonzalez.