Calciomercato Roma, Modric da Mourinho: scacco matto Inzaghi

Calciomercato Roma, firma deluxe per i giallorossi. La ‘soffiata’ di Mourinho è doppia: Inzaghi avvisato.

Come espresso dallo stesso mister, pensare in questa fase a quello che sarà il futuro rischia di divenire deleterio o, molto più semplicemente, di rivelarsi certamente non produttivo ai fini degli obiettivi della squadra e della società. Quest’ultima sa bene di dover affrontare una parentesi certamente non poco ricca di impegni, alla luce del fresco passaggio del turno in Europa League che porterà Pellegrini e colleghi a vivere una sorta di tour de force nelle prime tre settimane di marzo.

Basti pensare al doppio impegno con la Real Sociedad, preceduto dalla sfida con la Juventus e intermezzato dalla gara casalinga contro il Sassuolo. Starà certamente alla squadra e all’allenatore gestire nel migliore dei modi una fase complicata quanto affascinante, ricca di impegni ma al contempo potenzialmente decisiva per il futuro cammino del club e, forse, dello stesso Mourinho. Il futuro di quest’ultimo resta un tabù ma si è sovente evidenziato come le giuste garanzie da parte della società, oltre che ai piazzamenti di fine anno, potrebbero rappresentare certamente discriminanti di non poco conto.

Calciomercato Roma, Modric da Mourinho e doppia beffa Inzaghi

In attesa di comprendere quelle che saranno i responsi di fine anno, in questa parentesi potrebbe decidersi ai piani alti di Trigoria il futuro di Mourinho. Più volte, nel recente passato, il mister ha evidenziato con chiarezza la necessità di un incontro per stabilire i margini di un eventuale proseguimento del matrimonio nato con i Friedkin quasi due anni fa.

Importante comprendere quale sia la visione del club e quanto condivisa risulti essere quest’ultima rispetto a quella dello stesso mister. Una sua permanenza sottintenderebbe certamente una comune volontà di continuare a far bene e crescere, basata sulla condizione fondamentale di assecondare visione e volontà di un tecnico che ha messo fin qui a disposizione l’immensità del proprio bagagliaio di saggezza e conoscenza.

Il suo nome, unitamente alle sue qualità, non renderebbero dunque utopistico nemmeno l’approdo di un calciatore come Modric, la cui situazione contrattuale non ancora risolta con il Real Madrid, lo rende ad oggi potenzialmente ingaggiabile a costo zero a partire dal prossimo giugno. I nomi arrivati sotto la gestione Mou lasciano intendere come ci si possa davvero aspettare un approdo così altisonante, seppur con la consapevolezza delle difficoltà celantisi dietro un’eventuale trattativa.

Per ora, basti il ricordare quanto sottolineato da Calciomercatoweb.it, a detta dei quali l’arrivo nella Capitale del campionissimo croato complicherebbe di non poco la vita anche a Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, come tanti altri, gradirebbe non poco il numero dieci di Ancelotti, un cui mancato approdo alla sua corte potrebbe rivelarsi ancor più beffardo. Questo perché il Real segue da tempo Marcelo Brozovic, individuato nella Capitale spagnola come uno dei sostituti papabili in caso di addio del mediano suo connazionale.