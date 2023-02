Calciomercato Roma, lo ha contattato Mourinho: arriva gratis

Calciomercato Roma, contatti avviati da Mourinho per il ritorno di fiamma a costo zero. Gli ultimi aggiornamenti.

Se nella Capitale c’è la consapevolezza di dover prima o poi fare i conti con tutta una serie di questioni che bisognerà attenzionare non con superficialità, si è altrettanto consapevoli di dover restare ancorati al presente e ai tanti impegni che questo propone, alla luce dei prossimi appuntamenti europei e di campionato, assumenti valenze nobilissime e dalle quali potrebbero dipendere responsi e bilanci di fine anno.

Lo sa bene lo stesso Mourinho, bravo a dribblare le tante domande giunte in queste settimane relativamente alla propria posizione nella Capitale, senza però che quest’atteggiamento scalfisse la sua volontà di fare chiarezza su un punto da lui più volte toccato. Una sua permanenza a Roma non potrà infatti prescindere da una visione accordata con la società, alla quale ha in modo non troppo implicito richiesto un meeting che permettesse di comprendere il da farsi, senza aspettare la fine del campionato.

Calciomercato Roma, Mourinho scende in campo per Nacho: le ultime

Arrivare a giugno senza incontri e, dunque, senza una programmazione fondamentale per un tecnico del suo spessore, rappresenterebbe non solo un rischio ma con ogni probabilità anche una sorta di garanzia di addio di Josè. Avere un tecnico del genere sulla panchina comporta oneri e onori. Tra questi, la necessità di fare chiarezza sulla strada da seguire, garantendo al contempo lui poteri adeguati alla propria importanza e nel pieno rispetto della visione maturata per continuare a far crescere il mondo Roma tutto.

L’importanza di chi si è meritato non a caso l’etichetta di Special è emersa anche dai nomi dei giocatori arrivati sotto la sua gestione, frutto soprattutto di contatti e ingerenze da lui stesso intessute e senza le quali, forse, sarebbe risultato certamente più difficoltoso il lavoro di Tiago Pinto e colleghi. Restando in tale ambito, dunque, non sfugga quanto emerso da El Nacional.

Il portale spagnolo parla infatti di un Mourinho che avrebbe direttamente avviato i contatti con uno dei giocatori maggiormente accostati ai colori giallorossi negli anni. Ci riferiamo a Nacho Fernandez, in scadenza contrattuale a giugno con il Real Madrid ma entrato con merito nella lista dei fedelissimi di Ancelotti e degli emblemi del recente passato Blancos, grazie a dedizione e professionalità.

Il piano e la speranza è quella di convincere Nacho a lasciare il club di Florentino Perez a zero, sposando una causa capitolina nella quale Mourinho gli avrebbe già garantito centralità e importanza. E chissà che, situazione contrattuale a parte, la presenza di una personalità Special non possa portare ad un esito diverso rispetto alle tante altre volte in cui il centrale spagnolo sia sembrato vicino al lasciare la Capitale spagnola per approdare in quella italiana.