Calciomercato Roma, fa tutto l’Arsenal: Pinto sbloccato

Calciomercato Roma, la mossa dell’Arsenal e le conseguenze sulle strategie di mercato dei giallorossi per puntellare il reparto difensivo.

Neanche il tempo di metabolizzare l’importantissimo successo ottenuto in casa contro il Salisburgo, valso l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, che per la Roma di José Mourinho è già tempo di pensare ai prossimi impegni in campionato.

Martedì alle 18.30 Dybala e compagni sono infatti impegnati nella trasferta di Cremona. Appuntamento da non sottovalutare per i giallorossi, a caccia di punti importanti con i quali consolidare la propria posizione in zona Champions. Alla luce dei numerosi impegni in rapida successione lo “Special One” è orientato ad apportare delle modifiche al proprio scacchiere tattico. Cambiamenti che potrebbero interessare anche il reparto arretrato: Kumbulla dovrebbe infatti vincere il ballottaggio con Llorente per una maglia da titolare. Il riferimento al reparto difensivo ci consente di aprire una parentesi su quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Roma per puntellare la difesa.

Calciomercato Roma, Arsenal su Tapsoba: cosa cambia per N’Dicka

Obiettivo che in un modo o nell’altro calamiterà l’interesse di Tiago Pinto nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Un profilo che stuzzica particolarmente gli uomini mercato della Roma è quello di Evan N’Dicka per il quale però la concorrenza di certo non manca. Il difensore transalpino classe ’99 ha infatti calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Tra questi impossibile non menzionare la Juventus, l’Inter, il Barcellona, lo United e l’Arsenal. Proprio i Gunners sembravano ad un passo dal definirne l’acquisto nel corso delle scorse settimane, salvo poi decidere di virare su altri obiettivi.

Secondo quanto riferito da Steve Kay di “The Transfer Exchange Show”, i londinesi avrebbero messo gli occhi sul giovane difensore contrale Edmond Tapsoba, in forza al Bayer Leverkusen. L’Arsenal sarebbe da tempo sulle tracce dell’ex Vitória Guimarães e potrebbe affondare il colpo nel corso delle prossime settimane. Gli scout mandati dall’Arsenal a visionare Tapsoba avrebbero infatti fornito dei resoconti assolutamente positivi, convincendo l’attuale capolista della Premier League di provare a stringere i tempi. In grado di giostrare sia come mezzo-sinistro che come mezzo-destro, Tapsoba ha una valutazione che si attesta sui 30 milioni di euro. Situazione diametralmente diversa rispetto a quella di N’Dicka, il cui contratto con l’Eintracht non è stato ancora rinnovato. Scenario da non trascurare, che potrebbe portare l’Arsenal un po’ inaspettatamente fuori dalla corsa per N’Dicka. Staremo a vedere cosa succederà.