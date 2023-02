Fiato sospeso Juventus-Roma: 400 milioni e doppio colpaccio

Fiato sospeso Juventus-Roma, 400 milioni di euro di budget per l’estate e doppio colpaccio in canna. Ecco quello che succedendo

I milioni della Premier potrebbe essere utilizzati in Italia. E dopo il Chelsea, che lo scorso a gennaio ha deciso di rinforzare la rosa non solo per questa stagione ma anche per gettare le basi per la prossima, in estate un atro club della Premier League sembra possa avere un budget illimitato per andare ad intervenire sul mercato.

E questo club a quanto pare e secondo le informazioni riportate da Footballtransfers guarda in Italia con particolare attenzione. Sia alla Juventus – dove mira a Vlahovic e Rabiot – sia alla Roma, dove nel mirino ci sarebbe un attaccante. Parliamo di Tammy Abraham.

Fiato sospeso Juventus-Roma, doppio colpaccio

Sì, ten Hag, tecnico del Manchester United, la prossima estate avrà molti soldi a disposizione da poter investire. Soldi che la proprietà ha deciso di regalare al tecnico e che regalerà ancora più volentieri se riuscisse a centrare una qualificazione alla prossima Champions con un occhio di riguardo anche all’Europa League. I Red Devils sono in corsa su più fronti e l’anno prossimo mirano a tornare a vincere la Premier e hanno intenzione di rinforzarsi.

Con un budget del genere i colpi possono essere diversi e uno potrebbe essere in casa Roma, con Abraham nel mirino della squadra inglese che potrebbe anche arrivare con quei famosi 80 milioni di euro che sono quelli che porterebbero il Chelsea a piazzare la recompra. Dalle parti di Trigoria ovviamente sperano che l’assalto possa essere verso i piemontesi e che Abraham finisca nel dimenticatoio, ma il rischio esiste soprattutto se la Juventus dovesse riuscire a risolvere (difficile) i propri problemi in tribunale. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi, ma con una qualificazione alla Champions la Roma difficilmente si priverà dell’attaccante inglese.