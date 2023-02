Il top club punta tutto sul gioiello della Roma, Tiago Pinto dovrà fare attenzione per non rischiare di perdere il suo pupillo

Troppo spesso l’occhio critico del tifoso romanista ha addossato colpe non sue a José Mourinho. Il cammino dei giallorossi in questa stagione è partito decisamente sottotono, e all’allenatore, così come ai giocatori, fu chiesto un qualcosa in più per risollevare le sorti del campionato e finora i giallorossi non hanno deluso le aspettative.

La Roma si trova ora momentaneamente al terzo posto, dietro ad un imprendibile Napoli ed un Inter altalenante e poco continua nei risultati. Difficile prevedere il piazzamento finale della squadra, tuttavia sebbene spesso il gioco non sia entusiasmante l’impronta e la mentalità vincente del tecnico portoghese si vede eccome.

I giallorossi sono una delle migliori difese, anche se in attacco i numeri lasciano molto a desiderare. Complici gli infortuni di Dybala e Wijnaldum l’allenatore non ha praticamente mai potuto contare su tutti i titolari contemporaneamente, cosa che potrebbe aver limitato il bottino della Roma, che avrebbe potuto raccogliere qualche punto in più.

Per quanto riguarda il calciomercato le ultime notizie preoccupano e non poco i tifosi, con il Barcellona che avrebbe messo gli occhi su uno dei pupilli di Mourinho.

Richiesta “scritta” per il nuovo acquisto: lo soffiano alla Roma

Da tempo ormai uno dei nomi principali sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Ndicka, difensore francese classe 99 in forza al Francoforte. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, cifra che si è abbassata notevolmente visto che il suo contratto è in scadenza nel 2023 e potrebbe quindi già accordarsi gratis con un altro club.

La Roma segue interessata questo profilo, ma a quanto pare anche a Barcellona il nome di Ndicka ha attirato l’attenzione sia dei dirigenti che dei tifosi che hanno espresso tutto il loro gradimento verso il difensore su Twitter. Alla domanda posta da Rashad Rahman su chi fossero dei nomi realistici per il calciomercato estivo molti tifosi blaugrana hanno suggerito proprio Ndicka.

Name your ideal (and realistic) transfer targets for the summer ✍️🔎 — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) February 24, 2023

I più nostalgici hanno fatto anche i nomi di Messi e Guardiola, due nomi che questa squadra l’hanno resa grande, tuttavia un loro ritorno appare praticamente impossibile, mentre l’arrivo del difensore del Francoforte potrebbe essere un opzione molto più realistica, soprattutto visto che non ci sarà da pagare il prezzo del cartellino.