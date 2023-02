Mourinho-Inter e ritorno di fiamma Conte: Cassano non ha dubbi

Roma, futuro Mourinho e annuncio che coinvolge anche l’Inter e Conte. “Ne sono sicuro”.

La piazza giallorossa è da sempre in grado di attirare su di sé grandi attenzioni, alla luce di una natura squisitamente dialettica e in grado di cambiare spesso idea e posizione, contraddistinguendola e, proprio per questo, connotandola di un misterioso fascino che certamente la rende differente da tante altre città e realtà calcistiche.

In questa nuova parentesi sotto la gestione Mourinho, si è cercato di lavorare su plurimi aspetti, compresi quelli legati alla natura di una piazza che il carisma e la saggezza di José hanno cercato di plasmare e far crescere. Una delle più grandi espressioni della Roma calcistica è certamente rappresentata dalla sua forte tendenza al favorire tante voci e discussioni, grazie alla non poco diffusa quantità di persone ogni giorno esprimentisi sul momento della squadra o sulla resa dei singoli.

Un po’come lasciato intendere dallo stesso José dopo la gara con il Verona, serve però equilibrio nei giudizi e nelle sentenze, evitando che la frettolosità e la smania di raggiungere risultati importanti porti ad avanzare pareri o posizioni mal calibrate.

Futuro Mourinho e addio Roma: l’annuncio di Cassano che coinvolge anche l’Inter e Conte

Un monito, quest’ultimo, lanciato dallo stesso Mourinho, distintosi, come detto, per un modus operandi volto al migliorare anche le caratteristiche più tipiche di questa città ma al contempo rappresentanti un importante limite, da non poco tempo.

Troppo presto per dire se il suo obiettivo sarà raggiunto. Ciò che è certo è però la grande attenzione che una presenza del genere in panchina abbia generato sulla piazza capitolina, di certo non poco incline a protagonismi e attenzioni mediatiche in passato ma in questa nuova fase ancor più al centro di pareri e confronti.

Molti di questi arrivano sovente anche da personaggi esterni al mondo Roma o suoi conoscitori grazie ad un passato più o meno lontano all’ombra del Colosseo. Tra i vari, si segnala certamente Antonio Cassano, vecchia conoscenza di questa piazza e non poco abitudinario allo sparare sentenze sul mister e sulla squadra tutta.

In particolar modo, dopo la vittoria con il Salisburgo, l’ex giallorosso ha così parlato di Mourinho e del suo futuro, coinvolgendo nel proprio discorso anche l’Inter e Antonio Conte. Questo l’estratto del suo intervento durante la trasmissione Twitch BoboTv. “Sono convinto che Mourinho tornerà in Premier se dovesse mai ricevere un’offerta da lì, anche da una squadra buona. Secondo me può tornare solo al Chelsea mentre non credo sia disposto a tornare all’Inter. Al 99,9% se salta Inzaghi, l’unico nome plausibile per i nerazzurri e Antonio Conte“.