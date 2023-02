Calciomercato Roma: Pinto firma un vero e proprio capolavoro, a sorpresa la trattativa per lo scambio lampo è avviata

Da quando è arrivato a Roma Tiago Pinto è stato forse troppo spesso bersagliato dalle critiche. Insieme a Mourinho però è uno coloro che hanno costruito la Roma che lo scorso anno è riuscita ad alzare il trofeo della Conference League dopo oltre 10 anni dall’ultima coppa conquistata.

La notte di Tirana è entrata nella storia della Roma soprattutto perché la Conference rappresenta la prima coppa europea della storia dei giallorossi, e chi se non Mourinho poteva riuscire a raggiungere un risultato simile.

Non da sottovalutare però l’aiuto del gm Pinto, che seppur lavorando con un budget ristretto ha fatto sempre il meglio per venire incontro alle elevate richieste del mister. Anche quest’anno c’è il suo zampino in due grandi colpi della Roma, Dybala e Wijnaldum.

Con entrambi ha saputo cogliere un vero e proprio affare, riuscendo a portarli a Roma senza spendere un euro per il cartellino, anche se i loro stipendi pesano e non poco nel bilancio della società. Nel frattempo un altro capolavoro porta la sua firma, si lavora allo scambio lampo in Serie A.

Calciomercato Roma, capolavoro Pinto: scambio lampo in Serie A

La società insieme a Mourinho è sempre alla ricerca di giovani talenti che possano migliorare l’attuale valore della rosa. Uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto potrebbe a sorpresa provenire proprio dalla nostra Serie A, più precisamente da un’altra squadra in giallorosso, ovvero il Lecce.

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercatoweb.it la società capitolina avrebbe messo gli occhi su Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999. Hjulmand ha un contratto con il Lecce fino al 2024, ma il calciatore avrebbe una clausola che permetterebbe di estendere la fine dei rapporti con il club di un anno.

La chiave per arrivare al giocatore potrebbe essere Edoardo Bove, che in stagione ha collezionato ben 17 presenze, di cui alcune anche da titolare. L’opzione migliore potrebbe essere quella della cessione con una clausola per la ricompera, oppure con una percentuale sulla rivendita.

Sempre secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it la trattativa che porterebbe il danese a Roma è strettamente legata quella di Bove, difficile dunque che il calciatore arrivi senza che Bove lasci la capitale, ma visto quello che ha dimostrato Hjulmand in questa stagione si potrebbe dire senza dubbio che sarebbe un gran colpo per la società capitolina.