Calciomercato Roma, addio a giugno e intreccio con Juventus e Inter. Anche la Premier League osserva con interesse, gli ultimi aggiornamenti.

A fine campionato, quando sarà finalmente più chiaro il futuro del club e dell’eventuale rapporto da rinnovare tra quest’ultimo e José Mourinho, tante questioni verranno attenzionate in casa giallorossa, alla luce delle plurime valutazioni che il secondo anno dello Special One all’ombra del Colosseo porterà a ponderare in tempi certamente meno impegnativi come quello attuale.

Dopo il passaggio del turno, infatti, Pellegrini e colleghi sono attesi da una fase a dir poco delicata, durante la quale questioni legate al futuro e ad eventuali discorsi di mercato rischiano solamente di lenire compattezza e concentrazione che sembrerebbero contraddistinguere l’attuale momento dei capitolini.

Ciò che è certo, ad oggi, è che la Roma dovrà fare i conti con molteplici aspetti da giugno in poi, calibrando le giuste decisioni circa eventuali rinforzi e addii, sui quali una certa ingerenza sarà certamente rappresentata anche dal futuro del mister. Continuando a ignorare però quelle che sono le questioni maggiormente legate alla futura posizione di José, rispettando dunque l’atteggiamento di un diretto interessato che non ha mai perso occasione per evitare distrazioni legate proprio a tale aspetto, ci limitiamo qui a riportare importanti aggiornamenti di mercato.

Calciomercato Roma, intreccio con Bremer e occasione giallorossa: le ultime dalla Spagna

Questi ultimi potrebbero impattare in maniera traversa ma non poco veemente proprio sulle future mosse di Tiago Pinto e colleghi. Tra le tante esigenze, la Roma registra da tempo quella relativa al rinforzo in difesa, laddove l’attuale schieramento a tre ha portato alla presa di consapevolezza di dover rimpolpare una regione vantante unicamente tre titolarissimi.

Kumbulla, quando chiamato in causa, ha quasi sempre fatto il suo, al netto di capacità che non lo rendono certamente un top player dello scacchiere. In attesa di comprendere la ‘pasta’ del da poco arrivato Llorente, intanto, in Europa diverse situazioni di mercato si profilano interessanti anche per la Roma.

In queste ore El Gol Digital ha in particolar modo evidenziato come in casa Atletico Madrid ci sarà una sorta di rivoluzione in difesa, laddove sono previste diverse modifiche, tra le quali il quasi certo addio di Gimenez. In scadenza contrattuale nel 2025, l’uruguaiano non dà più grosse garanzie fisiche come un tempo e sarebbe finito nel mirino dell’Inter da diversi mesi.

Inoltre rappresenta una suggestione nata ai piani alti di Trigoria a fine 2022 e il suo futuro potrebbe intrecciarsi con Soyuncu, individuato come papabile sostituto a zero dopo l’addio al Leicester a giugno, oltre che con Gleison Bremer. Arrivato dal Torino solamente la scorsa estate, il brasiliano stimola l’attenzione di Berta, intenzionato a provare un affondo che sfrutti le difficoltà sociertarie ed economiche della Juventus.

L’idea è quella di avanzare un’offerta di 20 milioni, l’esatta metà della somma sborsata da Agnelli nelle casse di Cairo meno di un anno fa. Una cifra che a Torino certamente rifiuterebbero, consci dell’attrazione nei confronti di Bremer anche da parte del Leicester dopo l’addio prossimo del centrale turco su citato. Un interessante intreccio di mercato, insomma, dal quale anche la Roma potrebbe trarne beneficio.