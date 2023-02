Calciomercato Roma, doppio “addio” immediato: Juventus tirata in ballo

Calciomercato Roma, l’intreccio è tutto francese e potrebbe portare a conseguenze importanti in casa giallorossa: ecco cosa sta succedendo.

Già tempo di antivigilia per la Roma di José Mourinho. I giallorossi saranno infatti attesi dal confronto con la Cremonese in una sfida dalla quale Dybala e compagni sperano di ottenere tre punti di nevralgica importanza. Dopo la rimonta completata ai danni del Salisburgo, infatti, valso l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, i capitolini vogliono rilanciare le proprie ambizioni anche in campionato, dove sono in lizza per un piazzamento in Champions League.

Strappare il pass per la prossima Champions League aiuterebbe Pinto a rinforzare la squadra con innesti importanti, funzionali allo scacchiere tattico dello Special One. Non è un caso, ad esempio, che la Roma abbia da tempo messo gli occhi su diversi difensori alla ricerca della soluzione propizia dal punto di vista qualità-prezzo.

Calciomercato Roma, da Bailly a N’Dicka: il Marsiglia cambia le carte in tavola

Un profilo che piace e non poco ai capitolini è quello di Evan N’Dicka, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il francese classe ’99 non ha ancora rinnovato con il club tedesco ed ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca del definitivo salto di qualità. Accostato di volta in volta a diversi club italiani come Roma, Juventus ed Inter, N’Dicka ha anche calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Il Barcellona e l’Arsenal sono da tempo sulle sue tracce, ma non solo.

Secondo quanto riportato da topmercato.com, la candidatura di N’Dicka potrebbe ritornare prepotentemente in auge in ottica Marsiglia nel caso in cui si dovessero creare le condizioni per un addio di Bailly, che finora è stato utilizzato con il contagocce da Tudor. L’ex allenatore del Marsiglia potrebbe dunque avere un ruolo importante nella definizione di un affare che molto presumibilmente calamiterà l’attenzione mediatica nel corso delle prossime settimane.