Calciomercato Roma: Wanda Nara conferma tutto sul futuro di Mauro Icardi, è sfida aperta con il Milan per l’ex numero 9 dell’Inter

Mauro Icardi in Serie a ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più letali dell’intero palcoscenico europeo. Sin dagli esordi con le giovanili del Barcellona ha sempre dimostrato di essere un calciatore di un altro livello, fino al suo approdo alla Sampdoria dove arrivò la consacrazione definitiva.

Il suo approdo all’Inter consegnò al campionato italiano uno dei capocannonieri più costanti che si siano mai visti in Italia, capace di imporsi nella classifica per più anni consecutivi. Purtroppo la sua carriera ha subito una brusca frenata, anche a causa del suo passaggio al Psg, dove non è mai riuscito a trovare con continuità la via del gol.

Da Parigi direzione Istanbul, oggi Mauro Icardi è uno degli attaccanti del Galatasaray, dove in rosa sono presenti anche gli ex Serie A Zaniolo e Mertens. Rilanciata la sua carriera in Turchia, Icardi non nasconde da anni la sua voglia di tornare in Italia e questo potrebbe essere l’anno giusto, con Milan e Roma che sembrano intenzionate a soddisfare il suo desiderio.

Calciomercato Roma, Wanda Nara conferma: sfida col Milan per Icardi

Mauro Icardi dal 2022 veste la maglia del Galatasaray, con la quale ha collezionato 12 presenze e ben 9 gol. Il feeling con la Turchia pare non esserci mai stato, tanto che l’argentino ha espresso più volte la volontà di tornare nel calcio che conta, in particolare in Italia, dove Mauro ha vissuto tantissimi anni insieme alla moglie Wanda Nara e ai figli.

La prossima finestra di calciomercato potrebbe essere quella decisiva in tal senso. Wanda Nara ha apertamente dichiarato che il suo assistito potrebbe lasciare l’attuale club in estate per tornare in Italia. Svelati anche i nomi delle possibili pretendenti per l’attaccante, su tutte Milan e Roma, come riportato dal portale Sporx: Roma e Milan sono su Mauro per la prossima stagione”.

Le doti del ragazzo non sono in discussione, tuttavia dopo aver subito una “involuzione” passando in un campionato meno competitivo come quello turco ci si chiede se possa essere l’uomo giusto per la Roma, che in avanti possono contare sul tandem Abraham-Belotti, che nonostante un periodo di “rodaggio” oggi sembra che stiano trovando entrambi la migliore condizioni.