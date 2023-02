Calciomercato Roma, ‘ansia’ Smalling: doppio rilancio

Calciomercato Roma, cresce l’ansia per il futuro di Chris Smalling. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto in estate: doppio rilancio in vista

Reduce da due vittorie convincenti tra le mura amiche la Roma tornerà in campo in trasferta martedì pomeriggio. La squadra di José Mourinho scenderà in campo in casa della Cremonese. Punti pesanti in palio allo Zini in ottica corsa al quarto posto per la squadra giallorossa, che sarà orfana di Chris Smalling causa squalifica. La partita per il rinnovo contrattuale del difensore è ancora aperta in casa Roma.

Il difensore inglese salterà la sfida dello Zini per squalifica. Il cartellino giallo rimediato contro l’Hellas Verona è costato caro a José Mourinho, che perde il suo punto di riferimento nel pacchetto arretrato. Per sostituirlo è aperto il ballottaggio tra Kumbulla e l’ultimo arrivato Diego Llorente, mentre è ancora aperta la partita per il rinnovo contrattuale dell’ex Manchester United. Lo stesso Smalling è uscito allo scoperto circa il proprio futuro, con un messaggio che ha trasmesso fiducia a tutti i tifosi giallorossi. Ma in vista del calciomercato estivo c’è il doppio rilancio che fa tremare Tiago Pinto, ecco tutti i dettagli sul futuro del numero 6 della Roma.

Calciomercato Roma, Smalling tra rinnovo e addio: Inter e Premier League alla finestra

La volontà delle parti resta quella di trovare un accordo pluriennale per proseguire il matrimonio tra Chris Smalling e la Roma. Il difensore inglese avrebbe anche la possibilità di rinnovare alle cifre attuali per un altro anno, ma la voglia è quella di raggiungere un accordo pluriennale.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero la trattativa per il rinnovo del centrale ex Manchester United è ancora aperta. Tiago Pinto avrebbe incassato il primo no da parte dell’entourage del numero 6. Si parla di un’offerta biennale da 5 milioni di euro totali, che sarebbe stata rifiutata dal centrale difensivo. Attualmente l’inglese guadagna 3.5 milioni di euro, la volontà comune è quella di arrivare ad una quadra prima della sessione estiva di calciomercato. In vista dell’estate infatti non si spegne l’interesse dell’Inter e delle squadre della Premier League, pronte ad assaltare la colonna difensiva di José Mourinho.