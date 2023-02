Esonero Potter rimandato, ecco qual è l’attuale piano del Chelsea e gli scenari che si ripercuotono sul futuro di José Mourinho alla Roma.

Il futuro di José Mourinho alla Roma non appare affatto scontato. Nonostante una ottima prima stagione in giallorosso, che ci ha visto uscire vittoriosi dalla Conference League l’allenatore potrebbe pensare di cambiare i piani per il suo futuro.

Il portoghese si sa, è una delle personalità più esigenti in ambito calcistico internazionale, nonostante gli oltre 20 trofei in carriera la sua voglia di vincere non è affatto diminuita, tutt’altro. Lo dimostrano le continue richieste fatte a Tiago Pinto in ambito mercato, con il quale ha puntato a elevare il tasso tecnico della rosa.

È anche grazie a lui se calciatori del calibro di Dybala e Wijnaldum hanno scelto di sposare la causa giallorossa, simbolo di quanto José Mourinho sia centrale nel progetto di crescita di questo club. Tuttavia ancora non si sa se la prossima stagione lo vedremo sempre qui in Italia, anche a causa dell’interesse dei vari top club nei suoi confronti.

Su tutti il Chelsea di Potter, che non sta vivendo un buon momento, tanto far vacillare la società inglese, che pensa di sostituirlo con Mourinho.

Esonero Potter rimandato, il piano del Chelsea e il futuro di Mourinho

Da quando ha deciso di esonerare Tuchel il Chelsea non è mai più riuscito a riprendersi. Due sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 partite sono costate a Potter il decimo posto in classifica, con ben 14 punti di distacco dalla zona Champions League.

I tifosi blues chiedono a gran voce un cambio in panchina, indicando alla società Mourinho come unico valido sostituto in grado di risollevare le sorti di questo club. Tuttavia a Londra non è così scontato un addio di Potter, come riportato dal giornalista di CBS Sport Ben Jacobs.

Understand Chelsea’s owners retain their faith and patience in Graham Potter. There are no plans to sack the Chelsea manager tonight. pic.twitter.com/LXZEX6N0p6 — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 26, 2023

Secondo Jacobs, la proprietà del Chelsea avrebbe ancora fiducia in Potter e sarebbe decisa a confermare l’allenatore. Un esonero immediato non sembra insomma nei piani del Chelsea, nonostante i tifosi chiedano a gran voce la testa di Potter.

Servirà in ogni caso un miglioramento del rendimento, la fiducia non potrà essere illimitata. Per quanto riguarda Mourinho, un esonero immediato con un sostituto preso tra gli allenatori attualmente liberi (vedi Pochettino e Zidane), senza la scelta di un traghettatore, chiuderebbero di fatto la porta a un ritorno dello Special One a Londra. Un addio a Potter a fine stagione manterrebbe invece lo scenario ancora possibile.