Cremonese-Roma, giù la maschera: le condizioni di Abraham

Roma, giù la maschera per Abraham. Arrivano gli ultimi e significativi aggiornamenti sulle condizioni del numero 9 di Mourinho.

In questi giorni sono stati affrontati diversi temi in casa giallorossa, legati al mercato e al futuro di Mourinho ma incentrati anche sui diversi segnali positivi giunti da plurimi elementi a disposizione di José. Se è vero che già contro il Verona in molti avevano esultato, oltre che per il bel gol, anche per la serenità palesata da Solbakken, è altrettanto giusto evidenziare come in questa settimana siano giunti tanti altri segnali, molti dei quali incoraggianti.

Certo, va detto che una certa preoccupazione era giunta per le condizioni di Dybala e Pellegrini, ambedue risparmiati dall’impegno di sette giorni fa contro l’Hellas ma a proprio modo decisivi nella partita di giovedì contro il Salisburgo, contraddistinta da grande sacrificio e dedizione da parte di entrambi.

A questo si aggiunga anche il barlume di speranza Spinazzola, del quale scaramanticamente è forse giusto tacere, così come fatto dallo stesso 37 di fronte alle domande dal sapore encomiastico circa le sue condizioni, dopo una parentesi non proprio felicissima da un punto di vista fisico. L’ex Juventus e le sue recenti prestazioni hanno permesso di registrare un cauto ottimismo in casa Roma, laddove però gravava da qualche giorno anche una timorosa curiosità sulle condizioni di Tammy Abraham.

Roma, giù la maschera per Abraham: le condizioni del 9 in vista della sfida con la Cremonese

Reduce da un periodo non proprio facilissimo nella prima parte di stagione, il numero nove sembrava essersi pian piano sbloccato, soprattutto da un punti di vista mentale, piuttosto che unicamente e squisitamente realizzativo. A far discutere negli ultimi sette giorni erano state le attese relative al suo stato di salute, in seguito all’infortunio alla palpebra rimediato esattamente sette giorni fa nei primi minuti di Roma-Verona.

Portato in ospedale per delle visite, Tammy era poi stato immortalato a Trigoria con un’evidente maschera protettiva al volto, evocante quella indossata da uno dei centravanti più in forma di Europa come Osimhen ma ricordante ai più attenti anche quella utilizzata per qualche settimana da Edin Dzeko, ‘inaugurata’ con una bella rete di testa contro il Milan più di tre anni fa.

Tornando al presente e ai prossimi impegni, sul fronte Abraham arrivano notizie confortanti. Come rivelato da “Il Corriere dello Sport“, infatti, Tammy ha ieri pomeriggio svolto una visita di controllo alla palpebra sinistra, dalla quale sono giunte buone notizie.

Tutti i punti di sutura applicati sono stati rimossi e negli allenamenti di oggi e domani indosserà una nuova maschera, meno invasiva e con una lente in plastica ben più ampia rispetto a quella precedente. Molto probabilmente potrebbe fare a meno di questo strumento di protezione già fra quarantotto ore, in vista della sfida con la Cremonese.