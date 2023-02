Calciomercato Roma, da Abraham a Kane: blitz imminente

Calciomercato Roma, la scelta sull’attaccante è stata ormai fatta: virata improvvisa, non ci sono più dubbi a riguardo. Le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra.

Tempo di vigilia in casa Roma. I giallorossi, infatti, saranno attesi domani dalla delicata trasferta di Cremona contro la compagine di Ballardini. Dybala e compagni vanno alla ricerca di una vittoria che permetterebbe loro di rosicchiare tre punti all’Inter, fermata sul campo del Bologna, rilanciando definitivamente la propria candidatura in zona Champions.

Reduce dal successo in Europa League contro il Salisburgo, valso l’accesso agli ottavi di finale, la compagine giallorossa non vuole più fermarsi. In quel di Cremona servirà chiaramente la partita perfetta: ridurre al minimo gli errori e capitalizzare le occasioni create si preannunciano come i due leit-motiv caratterizzanti. Contro il Salisburgo José Mourinho ha ricevuto risposte importanti dall’attacco: non solo da Dybala, ormai sempre più punto di riferimento da un punto di vista tecnico e carismatico, ma anche dal “Gallo” Belotti, autore di un goal liberatorio.

Calciomercato Roma, lo United vira con decisione su Kane: lo scenario

Dopo aver chiuso il 2022 un po’ in ombra, anche Tammy Abraham in realtà ha elevato in maniera importante il tasso qualitativo delle sue prestazioni. Il bomber della Roma ha migliorato tantissimo la sua intesa con Paulo Dybala, andando a segno con maggiore continuità in questo primo scorcio di 2023. Non è un caso che nelle ultime settimane il nome di Abraham sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza a diversi club inglesi. Si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma del Chelsea. Anche l’Aston Villa, tra le altre, avrebbe cominciato ad effettuare i primi sondaggi esplorativi. Da non escludere poi la candidatura del Manchester United, che vuole rivitalizzare il proprio reparto offensivo con un acquisto di livello.

I “Red Devils” al momento si sono limitati a sondare esplorativamente il terreno per l’attaccante giallorosso, non avanzando alcun tipo di offerta ufficiale. In realtà Abraham non rappresenterebbe una prima scelta per lo United che avrebbe invece posto in cima alla lista dei suo desideri Harry Kane. Secondo quanto riferito da Football Insider i Red Devils sarebbero intenzionati a sferrare l’assalto decisivo per il capitano del Tottenham, il cui futuro con la maglia degli Spurs è ancora tutto da scrivere. L’attaccante, inglese, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2024 e potrebbe salutare quella che da tanto tempo ormai è la sua “casa” calcistica. Un blitz dello United per Kane chiuderebbe le porte ad un’eventuale ipotesi Abraham: scenario da monitorare.